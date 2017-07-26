Листовки, буклеты и каталоги — эффективная реклама

Полиграфическая продукция – сравнительно недорогой, эффективный, универсальный и распространенный инструмент маркетингового продвижения. Ни одна рекламная кампания или промоакция не обходится без его использования. Но для заказчиков не всегда понятно, какой из видов полиграфии будет наилучшим образом подходить для решения именно их конкретной задачи.

Иногда при выборе того, какая рекламная продукция на заказ нужна для проведения кампании или мероприятия, клиенты вынуждены изучать массу информации, путаясь в терминах, которых довольно много. На каком же формате остановиться, на листовках, флаерах, буклетах, плакатах, лифлетах или каталогах?

Особенности рекламной полиграфии

В маркетинговых кампаниях используются практически все виды полиграфической продукции. Однако чаще всего применяются три основных.

Листовки. Наиболее дешевый из всех форматов, отличающийся универсальностью. Они могут распространяться через безадресную почтовую доставку или методом простой раздачи на улицах и в ТРЦ. Изготавливать листовки на заказ предпочитают для проведения анонсов мероприятий, информирования о новых заведениях, магазинах, сервисных центрах, концертах или спектаклях, распродажах. Второе название листовки – флаер. По сути, она представляет собой небольшой лист бумаги, обычно с односторонней печатью. Широко распространено использование и изготовление буклетов в рекламных целях. Брошюра или буклет состоят из нескольких листов, скрепленных между собою в виде книжечки. Распространение практически такое же, как и у первого формата. Однако есть и своя особенность: такая полиграфическая продукция может выглядеть более презентабельно и престижно, поэтому ее можно отсылать потенциальным «теплым» клиентам, партнерам по бизнесу, использовать в корпоративных контактах. Встречаемый термин «лифлет» означает то, что это изделие имеет определенный размер, 10х20 см, и идеально вписывается в конверт евроформата. Рекламная печать каталогов также распространена повсеместно. К этому типу продукции обращаются в целях передачи подробной информации об ассортименте товаров или услуг, о крупных распродажах или регулярных скидочных акциях. Используются в магазинных сетях, для «удаленных» предложений, на выставках в качестве промоматериалов.

Рабочая реклама: особенности профессиональной полиграфии

Каждый тип печатной рекламной продукции должен быть правильно оформлен и качественно изготовлен. Только при сочетании этих условий листовка или каталог выполнят свою задачу, привлекут клиента и отработают вложенные в них деньги.

Компания «Яппи» предлагает всем желающим:

разработку концепции любого формата рекламной полиграфии;

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цифровую или офсетную печать, изготовление различных тиражей;

работу с разными размерами листа (от A3 до A6, плюс евро и нестандарт);

послепечатную обработку и доставку заказа по указанному адресу в точно оговоренный срок.

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