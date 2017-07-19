История и преимущества медицинского центра Сураски

Клиника Сураски располагается в городе Тель-Авив – это одно из ведущих медицинских учреждений Израиля, которое ежегодно посещают более 500 тыс. человек с разных уголков земли. Данная клиника занимает территорию более 150 кв.м и объединяет в себя больницы различных направлений. Данная статья посвящена истории, основным преимуществам и направлениям лечения в медицинском центре имени Сураски.

История клиники

Свое начало клиника берет с 1914 года, когда женской организацией «Хадасса» в Тель-Авиве была открыта небольшая больница на улице Беньямин. В дальнейшем город быстро разрастался, и потребовалось новое большое здание для больницы. В 1951 году властями города была выделена территория под строительство нового здания больницы на улице Вайцмана. Строительство продолжалось десять лет, и только в 1961 году новое здание больницы было открыто. Первоначально новой клинике было присвоено имя заместителя мэра Моша Ихилов, но в 1973 году больница была переименована и стала носить имя Элиса Сураски, знаменитого мексиканского мецената. В дальнейшем больница быстро разрасталась, открывались новые корпуса. Сейчас клиника Сураски в Израиле насчитывает всего 12 корпусов, в которых работают 12000 человек медицинского персонала.

Основные направления деятельности клиники

Всего клиника Сураски включает в себя пять больниц, это:

Реабилитационный центр.

Детская больница.

Дом матери и ребенка.

Центральный госпиталь.

Кардиологический центр.

Всего в структуру больницы входят следующие отделения: онкология (детская и взрослая), ортопедия, нейрохирургия, трансплантология, кардиология, диагностика и реабилитация и др.

Все медицинские процедуры, которые проводятся в клинике, отвечают самым высочайшим медицинским стандартам, а врачи больницы коих насчитывается более 1130, являются признанными лидерами в области медицины, так в клине работают более 103 профессоров. Всего же каждый год клиника Сураски амбулаторно принимает в своих стенах более 500 тыс. человек и около 6 тыс. стационарно. Так например, педиатрическое отделение оказывает диагностику и лечение ежегодно 20 тысяча детей, а хирургическое лечение получают более 30 тыс. человек. Забота о пациентах является приоритетной задачей медицинских работников, больным в клине стараются создать максимальный комфорт. Так например, в отличие от большинства других клиник, где у иностранных пациентов часто возникает языковой барьер, здесь эта проблема практически отсутствует. Это во многом связано с тем, что персонал больницы владеет, несколькими языками, к тому же пациенту может быть предоставлен переводчик, благодаря чему он сможет понять все тонкости своего лечения.

Основные преимущества медицинского центра

Основными достоинствами клиники Сураски в Израиле являются:

Высокая компетенция всех сотрудников больницы, так как у всех медицинских работников клиники за плечами годы успешной работы в своей области. К тому же здесь работают более ста профессоров и тысячи врачей.

Наличие новейшего, высокоточного оборудования, благодаря которому возможно обнаружение и лечение различных заболеваний на ранних стадиях. Клиника оснащена самой передовой медицинской техникой вроде высокотехнологичных сканеров и томографов, линейных ускорителей последнего поколения, современных навигационных систем и т.д.

Отсутствие обязательной предоплаты. Оплата за лечение в данной клинике, осуществляется по мере прохождения лечебных процедур, которые назначил доктор.

Высокий процент выздоровления, сотрудниками больницы производятся все возможные меры для излечения или улучшения состояния больного даже в крайне тяжелых случаях.

Высокий уровень сервиса, благодаря которому пациенту будут созданы самые комфортные условия для лечения.

Таким образом, клиника Сураски в Тель-Авиве – это одно их ведущих медицинских учреждений страны, которое отличатся не только высоким уровнем профессионализма его медицинских работников, качественной диагностикой и лечением, но и доступными ценовыми предложениями.