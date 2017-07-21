Интерактивные столы для детей – новинка в сфере обучения

Современные мультитач-системы в виде интерактивных столов для детей являются инструментом их развития. Приобретают такое оборудование для обучения часто в дошкольные учебные заведения. Столы привлекают внимание ребенка и позволяют преподавателям интересно проводить занятия на разнообразные темы.

Ассортимент интерактивных столов для детей

Инновационная разработка постоянно совершенствуется и на сегодня имеет несколько вариантов производства. Разные мультитач-системы, прежде всего, отличаются следующими характеристиками:

габаритами;

дизайнерским оформлением корпуса и его оттеночным решением (к примеру, классический стол или в виде цветка);

размером экрана (популярные на сегодня модели 32, 42, 50 дюймов и т.д.);

возможностями сенсорного экрана (количеством касаний: от 4 до 40);

материалом корпуса (преимущественно, металлический, благодаря чему обладает повышенной прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям).

Кроме этих характеристик, интерактивные детские столы имеют общие особенности, которые их объединяют. Так, корпус разработан с учетом полной безопасности для учеников: острые углы отсутствуют. Также большим преимуществом мультитач-систем является возможность установить необходимые программы (приложения), совместимые с современной ОС.

Обучение с удовольствием

Игра – главная форма обучения детей дошкольного возраста. Поэтому «обучение играя» при помощи интерактивных столов – настоящее удовольствие для малыша. Такое оборудование позволит сделать учебный процесс интересным, информативным (за счет визуализации), гибким (вариативность заданий на экране), а также занимательным (минимальный процент учеников, которые будут отвлекаться на занятиях).

Управление картинками, таблицами при помощи прикосновений – вот, что действительно оценят маленькие исследователи, которые с юных лет готовы к экспериментам и открытиям. «Ожившая» картинка эффективна во время учебного процесса, так как надолго откладывается в памяти ребенка.

Плюсы для преподавателей

Конечно же, преподаватель с новым универсальным устройством ощутит легкость изучения разных дисциплин в детских учреждениях: природа, математика, рисование и др. Загрузить в интерактивный стол можно любую методику. Также, при необходимости, можно обновлять учебный материал полностью или корректировать имеющуюся информацию.

Возможность весело проводить время вне учебы, также предлагает мультитач-система. Так, дети могут на экране играть в настольные игры, создавать изображения из отдельных деталей, изучать буквы и цифры, заниматься рисованием. Итак, с таким полезным изобретением развивать концентрацию, мышление, логику, внимание и фантазию легко.