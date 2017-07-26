Инструкция по применению: препарат Виреад и побочные явления

О положительном эффекте от лечения гепатита В препаратом Виреад говорят практикующие инфекционисты и иммунологи. Часто это лекарство назначают в качестве комплексной терапии при ВИЧ-1. Подтверждено, что действие препарата усиливается при его сочетании с другими антиретровирусными препаратами. Выпускают лекарство в виде таблеток с оболочкой.

Прием назначается пероральный. Инструкция по применению препарата Виреад говорит о противопоказании для приема детям и людям, у которых наблюдается чувствительность к компонентам, входящих в состав лекарства. Традиционно этот препарат принимают от полугода до года – все будет напрямую зависеть от особенностей протекания заболевания и индивидуального состояния каждого пациента. После окончания курса следует постоянно контролировать уровень ДНК-вируса и АЛТ.

Правила приема препарата Виреада

В любом случае и при любой продолжительности лечения категорически запрещается пропускать прием Виреадома – даже при пропуске одного приема, не стоит самостоятельно удваивать дозировку. Инструкция Виреада утверждает, что препарат выводится с мочой и поэтому его особенно осторожно следует принимать людям с почечной недостаточностью.

Врачи иногда снижают норму (прием через день), если наблюдаются даже незначительные нарушения в работе мочеиспускательной системы. В случае более серьезных патологий лечащий врач-инфекционист может снизить дозу или назначить другие препараты для комплексной терапии. Традиционно между приемами рекомендуется делать интервал в 24 (48) часа. Назначая дозировку, медики учитывают показания анализов, течение болезни и массу пациента (без учета жировой ткани).

Инструкция по применению препарата Виреад акцентирует внимание, что для больных гепатитом В (без цирроза печени) лечение будет продолжаться от полугода до года, а может и более. Чтобы своевременно отслеживать и сразу же выявить любые отсроченные вирусологические рецидивы, после окончания курса лечения нужно будет постоянно измерять уровни ДНК вируса гепатита В м АЛТ в сыворотке крови. Если же у пациента был диагностирован цирроз печени, лечение, говорит инструкция Виреада, нужно будет продолжать до сероконверсии пo HBs. Также лечение Вериадом прекращают при утрате его эффективности. В ходе терапии важно постоянно обследовать больного, чтобы можно было получать подтверждение правильности и адекватности выбранного курса для конкретного человека.

Возможные побочные эффекты

Инструкция Виреада дает перечень возможных побочных эффектов. Это могут быть:

вздутие живота;

диарея;

тошнота;

рвота;

метеоризм;

головокружение и депрессия;

одышка.

Кроме этого больного могут мучить жировая дистрофия печени, есть вероятность появления сыпи, боли в костях и мышечная слабость. В некоторых случаях пациенты жалуются на острую почечную недостаточность, несахарный диабет, астению.

Источник информации http://gepatit-stop.ru