Гостевые дома у моря – истинная сладость отдыха. Лучшие варианты здесь!

Отдых у вод моря – сладость, нега и полный релакс. Он всегда долгожданный, особенный и обязательно требует подготовки. Учет “мелочей”, таких как выбор жилья, поможет не думать о ночлеге, месте для приготовления еды и удобствах. Все будет под рукой, осталось только выбрать из многочисленных вариантов!

Гостевой дом: ТОП-5 преимуществ для отдыхающего

Варианты жилья у частника, фешенебельные номера отелей, пансионаты спешат окружить гостеприимством гостя морского побережья. Но чаще выбор туриста – это выбор гостевых домов возле моря , которые соединяют в себе лучшие характеристики всевозможных объектов жилья.

Гостевой дом – это частная обособленная территория, созданная специально для того, чтобы принимать гостей. Стойка-ресепшн и круглосуточное дежурство администратора не предусмотрены, вместо – радушный хозяин, который примет, все расскажет-покажет, расселит и пожелает отличного отдыха. И не будет мешать дальнейшему проживанию!

Милый прием – это только часть предложения. Гостевой дом у моря стоит выбрать за следующие преимущества. Это:

Независимость от соседей. Такое жилье – деревянный сруб/новая каменная постройка, рассчитанная на небольшое количество гостей (7-12 человек). Его сдают целиком большой семье или компании друзей в большинстве случаев, отдельным постояльцам – в виде отдельных зон – с собственной комнатой гигиены и кухней, местом для барбекю. Максимально комфортные условия проживания. В наличии не только бесплатный интернет, спальня с добротной мебелью и зоной для отдыха, но и оборудованная кухня, и территория для пикника, и даже место для авто. Полная самостоятельность. Отдыхающий договаривается о сроках проживания на индивидуальных условиях. До его окончания никто не контролирует его – когда он приходит и уходит. Развлечения. Это может быть бассейн с горками для малышей на территории, зона-барбекю, бильярд и даже сауна. Выбор за гостем! Вспомогательные услуги. Стирка-глажка белья, домашняя еда по системе заказ-меню и прочие услуги способен предложить хозяин. А что еще нужно на отдыхе?

Важный момент выбора гостевого дома – линия моря. Стоит помнить о том, что жилье возле воды, у кромки моря, будет стоит дороже, чем точно такое же предложение на второй-третьей линиях. А всего-то и нужно, что пройти 100-200-300 м до пляжа. Нужно соотнести желания, возможности, не забыть о маленьких карапузах или пожилых родителях, которые также отправились на отдых – и сделать выбор!