Достопримечательности Праги которые вы должны посетить

Чехия уже давно заполучила статус «русского» курорта, ведь сюда активно съезжаются соотечественники. Поэтому, прогуливаясь по улочкам города, можно услышать разговор на родном языке. Какие города стоит посетить, чтобы заполучить заряд положительных эмоций и вдоволь насладиться радушием местного народа? А приобрести билеты со всеми гарантиями можно на svitgo.com.ua – продажа автобусных билетов на это сайте происходит на лучших условиях.

Карловы вары

Это всемирно известный курорт, который расположен на Западе страны и раскинулся в регионе Богемия. Здесь холмистая местность, поблескивает на солнце вода. На этой земле аристократичная и строгая архитектура, большое количество санаториев и здравниц.

Старый замок. Возведен на месте резиденции короля Карла. Удивления туриста заслуживает средневековый ресторан, который восхитит старочешской кухней. Около достопримечательности находятся городские колоннады, где вы сможете попробовать вкусную и по местным поверьям целебную воду.

Вершина молодости и башня Гете. Является самой древней площадкой, которая названа в честь немецкого писателя. В свое время он любил проводить здесь часы, рассматривая холмы и действенный город. Вы можете прогуляться самостоятельно, либо заказать экскурсию, в которую входит изучение этой достопримечательности.

Сады дворожаковы. Эта достопримечательность не что иное, как городской парк. И хотя его размеры небольшие, но очень полюбился горожанам и туристам за счет уникальной атмосферы.

Прага

Вацлавская площадь. Является наиболее знаменитой, поэтому именно здесь проходят различные митинги, торжества. Площадь является длинным бульваром, на котором можно погулять по магазинам, отведать диковинные блюда в местных ресторанах. Здесь же находятся зоны отдыха.

Пражский град. Является средневековой крепостью, а у входа – почетный караул. Смена караула является любимым зрелищем местного населения и туристов. В Граде вы увидите такие достопримечательности, как королевские сады, Злата улочка, монастырь.

Карлов мост. Это олицетворение духа Праги. Это древний мост, который соединяет берега Влтавы. За все свое существование мост играл роль королевской дороги, ярмарочной площади, арены для турниров, вернисажа. Но долгое время за то, чтобы проехаться по мосту, необходимо было платить.

Брно

Шпильберг. Является королевской резиденцией, оборонительной крепостью. Но с течением времени в стенах располагался каземат, который был самым крупным в Европе. Сейчас же это масштабный музей.

Капустный рынок. Это наиболее старая площадь, которая находится в окружении значимых зданий. К самым излюбленным относится городская ратуша, театр «Редута» – именно в его стенах Моцарт и давал концерты.

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