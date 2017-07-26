Долой избыточную влажность

Стирая, убирая, готовя пищу и принимая водные процедуры, мы неосознанно повышаем влажность воздуха. Выделяется влага и в процессе дыхания. Ее появления никак не избежать, поэтому предлагаем разобраться со способами борьбы с повышенной влажностью.

По стандартам оптимальный уровень относительной влажности должен составлять 30-50%. Измерить этот показатель в бытовых условиях поможет гигрометр.

О переизбытке влажности свидетельствуют следующие признаки:

конденсат на стеклах;

мокрые пятна на обоях;

запотевшее зеркало в ванной комнате;

вогкие полотенца;

запах затхлости.

Какие меры предпринять?

Обязательным условиям создания комфортной среды в помещениях, в которых отсутствуют окна, является оборудование вентиляционной системы. Если речь идет о частных домах, то оптимальным выходом будет оборудование принудительной вентиляции с закрытием выходов вентиляционных каналов специальными декоративными элементами (решетками, круглыми потолочными диффузорами и т.п.)

Однако по причине дороговизны принудительного вентилирования многие предпочитают естественное вентилирование. О его недостаточности говорят такие признаки:

слабая тяга в вентиляционном канале из-за его негерметичности, засорении, недостаточной площади сечения. При обнаружении подобных проблем следует обязательно вызвать специальную службу;

низкий приток свежего воздуха. Обычно вызывается установкой герметинчых оконных конструкций. Рекомендуется дополнить их специальными проветривателями (приобрести подобные конструкции можно напрямую у производителя. Хорошо показала себя на практике продукция отечественной компании «Рэдвент»);

нарушена возможность циркуляции воздушных масс между помещениями. Для этой цели обязательно предусматриваются специальные отверстия в нижней части двери (щели минимум 20 мм).

Если указанных мер не достаточно и показания гигрометра упорно продолжают зашкаливать, специалисты рекомендуют дополнить естественную вентиляцию установкой небольшого осевого вентилятора (минимум одного, а в идеале – нескольких). Устанавливается подобный механизм на входе вентканала либо в специальном проеме наружной стены. Правда, хотим сразу оговориться, что подобный шаг возможен лишь в домах, где в качестве отопительной техники используются приборы с открытым пламенем, работающие от твердого топлива.

Также возможно использование специальных приборов – осушителей, способных нормализовать уровень влажности в помещении. Приведя данный показатель в норму, вы обеспечите здоровье всех жителей дома, сохранность мебели (особенно деревянных предметов) и создадите идеальный микроклимат.