Что нужно знать о перевозке крупногабаритных грузов

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов – одна из наиболее трудоемких услуг в сфере грузоперевозок. Для ее предоставления, компании нужно иметь солидный парк специальной грузовой техники. Перевозки доверяют опытным, знающим водителям с серьезным стажем.

Согласно определению крупногабаритными считаются грузы, размеры которых составляют не более:

2.55 м по ширине;

20 м (с одним прицепом) по длине;

4 м от полотна дороги – по высоте.

Это может быть:

сельскохозяйственная и строительная техника;

различные виды технологического оборудования;

установки для проходки туннелей;

турбины и многое другое.

Все грузы, превышающие указанные размеры, являются негабаритными.

Требования к транспорту

На сегодняшний день наиболее востребована перевозка негабаритных грузов автотранспортом, которая осуществляется при помощи хорошо оборудованных тралов и низкорамников. Обычный грузовой транспорт не подходит для подобных целей по габаритам. Полезную площадь низкорамных прицепов при необходимости увеличивают за счет специальных расширителей.

Состояние транспортного определяется:

требованиями Правил дорожного движения;

Положениями Совета Министров Российской Федерации относительно допуска транспортных средств к эксплуатации (утвержденными 23 октября1993 г №1090);

Правилами Минавтотранса от 9 декабря 1970;

автозаводскими инструкциями.

Меры предосторожности

Перевозка крупногабаритных грузов автомобильным транспортом в городе производится при неинтенсивном движении. Вне городов она допускается только в дневное время.

Необходимо также иметь разрешение Госавтоинспекции, которая также определяет потребность в сопровождении. Это может быть автомобиль прикрытия (тягач) или патрульная машина.

Оформление документов

Перевозка крупногабаритных грузов осуществляется только при наличии разрешения Федеральной автомобильно-дорожной службы, либо местных дирекций автодора. Документ выдается на основании заявления, подаваемого перевозчиком груза.

Где заказать услугу?

Доставку тяжелых крупногабаритных грузов в Москве следует заказывать в компаниях с достойной репутацией, имеющих все необходимые технические средства. Лучше всего показали себя на дорогах автомобили таких производителей, как Даф, Вольво, Форд Каргодо, способные перевезти любой негабарит. Грузоподъемность подобной техники может составлять от 10 до 20 тонн. Солидные компании, занимающиеся грузоперевозками, всегда готовы:

выделить менеджера для организации погрузки и загрузки независимо от времени суток;

обеспечить круглосуточное экспедиторское сопровождение транспортировки;

своевременно обработать всю необходимую сопроводительную документацию;

на 100% проконтролировать количество и качество товара.

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