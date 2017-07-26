Чем отличаются механические и кварцевые часы?

Производители часов сегодня предлагают изделия с тремя типами механизмов: классическая механика, более современный кварц и SpringDrive. Сразу стоит сказать о том, что последний вариант — изобретение Seiko. Его источником энергии является пружина, скорость распускания которой регулируется Tri-синхронным регулятором.

Сначала про механику

Что касается механических изделий, то многим известно о том, что в них источником энергии является традиционная часовая пружина. Для работы механизма используется колебательная система (баланс) и спусковой механизм. Есть еще определенный набор шестерёнок, которые используются для коммуникации пружины со спусковым механизмом. Еще одна важная деталь называется «индикатор времени».

Понятно, что современные часы известных брендов представляют собой очень сложные механизмы, требующие регулярной профилактики и осмотра специалистов. Регламент проведения таких работ производители четко указывают в инструкции, прилагающейся к каждому изделию. Соблюдение этих правил обеспечит возможность максимально отдалить необходимость ремонта элитных часов (http://www.chistueprudi.ru/repair/), который обходится недешево.

Точность механических часов зависит от многих факторов, включая и состояние механизма, и качество его настройки. Регулярная чистка и смазка обеспечат бесперебойную работу, а осмотр специалистом даст возможность предупредить серьезные поломки. Каждая модель имеет допустимую погрешность в точности хода, поэтому некоторые показатели не считают неисправностью.

Если хочется приобрести часы повышенной точности, стоит обратить внимание на хронометры, чья точность находится в пределах +4-6 секунд в сутки. Но престижная механика в этом плане уступает кварцу, который демонстрирует более высокую точность хода. Изделие с батарейкой Tissot будет показывать время точнее (±30 секунд в месяц), чем вещь со сложнейшим механизмом.

Механические часы собирают вручную с применением автоматизированных процессов. Здесь обычно можно выбирать модели с самыми разными видами усложнений:

индикацией запаса хода или фаз луны,

хронографом,

репетиром,

турбийоном,

вечным календарем…

Потом про все остальное

Основное отличие кварцевых изделий заключается в том, что при их производстве роль колебательной системы отведена кристаллу кварца. В корпусе таких изделий заключены элемент питания, микросхема, кварцевый осциллятор и шаговый двигатель. Циферблат таких часов может быть и аналоговым и с цифровой индикацией. Внешние факторы на точность хода здесь почти не влияют.

Кварцевый механизм, имеющий усложнения, обойдется дешевле механического. Здесь также можно выбрать изделие, оснащенное будильником, вторым мировым временем, компасом или вечным календарем. Если своевременно менять батарейку, кварцевые часы могут прослужить 20 лет.

Неутомимые специалисты фирмы Seiko, помимо Spring Drive, используют другие варианты кварцевых механизмов: Kinetic (Autoquartz) и Solar. Некоторые модели кварцевых часов оснащают зарядным аккумулятором, который может работать в течение 8-10 лет, тогда как батарейка рассчитана на 2-3 года. Автономная работа классической механики может длиться от 40 часов, Spring Drive — 72 часа.