Актуальная услуга виртуальный сервер Windows VPS / VDS: особенности и критерии выбора

Виртуальный сервер Windows VPS / VDS – относительно новая, но уже актуальная услуга от хостеров. Она представляет собой аренду виртуальной серверной площадки, на которой установлена ОС Windows server. Предложение интересно различным категориям пользователей. Услуга оптимальна для работы с программными продуктами, работающими на базе Windows: финансовыми, управленческими, БД. Спрос на нее высок как в нашей стране, так и за рубежом.
В чем преимущества VPS / VDS – виртуального сервера
Главное – в возможностях осуществления доступа к программам компаний, применяющим платформу Windows. Например, 1 С. Схема реализации запроса проста:
– компании арендуют Windows VDS;
– устанавливают на нее нужную версию продукта 1 С, учитывающую специфику работы фирмы;
– обеспечивают бухгалтерам, менеджерам, маркетологам доступ к функционалу, базе программы.
Это особенно удобно, если в штате трудятся множество/несколько специалистов на условиях удаленной деятельности.
Кроме этого, этот виртуальный сервер используется:
- Разработчиками приложений, программных продуктов, работающих на ОС Windows. На таком виртуальном сервере их удобно запускать, тестировать, дорабатывать.
- Для работы с Forex и другими биржами.
- В качестве удобного удаленного компьютера для хранения важной информации, данных для ресурсов, расположенных на других серверах.
Как выбрать оптимальный Windows VPS / VDS
Основная сложность для пользователя – подобрать удобный и функциональный режим работы: устраивающее по всем параметрам администрирование, должный уровень безопасности, оперативный старт и скорость работы в процессе использования, настройки необходимых параметров системы.
Критерии, по которым вебмастера и владельцы ресурсов оценивают качество услуги Windows VPS:
- Наличие бесплатного тестового периода – предложение, которое позволит в полной мере проанализировать, подойдет ли виртуальный сервер и насколько эффективна его работа.
- Возможность создания собственного тарифа, быстрого изменения параметров VDS под свои запросы (например, в личном кабинете пользователя).
- Достаточный уровень защиты от атак DDOS.
- Постоянный анализ используемого трафика, оценка результативности услуги.
- Надежность, устойчивость к отказам, бесперебойность работы за счет использования хостером современного качественного оборудования корпоративного класса.
- Полная автоматизация процедур, позволяющая в два клика начать работу и поддерживать ее высокую (порядка 100 Мбит/с) скорость.
- Максимальная защита данных.