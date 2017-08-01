Актуальная услуга виртуальный сервер Windows VPS / VDS: особенности и критерии выбора

Виртуальный сервер Windows VPS / VDS – относительно новая, но уже актуальная услуга от хостеров. Она представляет собой аренду виртуальной серверной площадки, на которой установлена ОС Windows server. Предложение интересно различным категориям пользователей. Услуга оптимальна для работы с программными продуктами, работающими на базе Windows: финансовыми, управленческими, БД. Спрос на нее высок как в нашей стране, так и за рубежом.

В чем преимущества VPS / VDS – виртуального сервера

Главное – в возможностях осуществления доступа к программам компаний, применяющим платформу Windows. Например, 1 С. Схема реализации запроса проста:

– компании арендуют Windows VDS;

– устанавливают на нее нужную версию продукта 1 С, учитывающую специфику работы фирмы;

– обеспечивают бухгалтерам, менеджерам, маркетологам доступ к функционалу, базе программы.

Это особенно удобно, если в штате трудятся множество/несколько специалистов на условиях удаленной деятельности.

Кроме этого, этот виртуальный сервер используется:

Разработчиками приложений, программных продуктов, работающих на ОС Windows. На таком виртуальном сервере их удобно запускать, тестировать, дорабатывать. Для работы с Forex и другими биржами. В качестве удобного удаленного компьютера для хранения важной информации, данных для ресурсов, расположенных на других серверах.

Как выбрать оптимальный Windows VPS / VDS

Основная сложность для пользователя – подобрать удобный и функциональный режим работы: устраивающее по всем параметрам администрирование, должный уровень безопасности, оперативный старт и скорость работы в процессе использования, настройки необходимых параметров системы.

Критерии, по которым вебмастера и владельцы ресурсов оценивают качество услуги Windows VPS: