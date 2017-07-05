Займы через систему Контакт срочно без проверки кредитной истории

По Новости Партнеров -
15:06
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Сейчас, чтобы взять кредит, уже не нужно собирать большие пакеты документов и иметь большую зарплату. Многочисленные микрофинансовые организации предлагают множество вариантов получения денег. Особенно удобны срочные займы через систему Контакт без проверки кредитной истории.

Этот способ выделяется своей доступностью и скоростью. Им может воспользоваться практически каждый, кому понадобились деньги. Для этого нужно соответствовать всего двум требованиям: быть совершеннолетним и иметь российский паспорт. Всё остальное не имеет существенного значения.

Плюсы займов через систему Контакт

Микрозаймы через систему Contact имеют целый ряд преимуществ, которые выделяют их на фоне обычных банковских кредитов и займов у частных кредиторов.

Особого внимания среди них заслуживают следующие сильные стороны:

  • Надёжность кредиторов, поскольку Contact проверяет своих партнёров и не работает с мошенниками;
  • Время оформления заявки и перевода денег, которое, в зависимости от выбранного способа получения кредита, может быть меньше получаса;
  • Удобство подачи заявки на заём (всё можно сделать дома);
  • Минимальное количество отказов;
  • Отсутствие необходимости подтверждать доходы и собирать различные справки.

Где оформить заём?

Чтобы получить деньги в долг через систему Контакт, следует подать заявку на кредит и заполнить небольшую анкету, в которую войдут самые основные сведения о заёмщике. Заявка подаётся либо на сайте микрокредитной организации, либо на портале системы Contact. В первом случае потребуется указать в качестве способа получения средств денежные переводы Contact, а во втором придётся подумать над выбором подходящей МФО.

Что нужно для получения займа?

Определившись с местом заполнения заявки и выбрав микрокредитную организацию, можно приступать к заполнению самой заявки.

Стандартные анкеты требуют указания лишь самой важной информации, без которой невозможна выдача денег:

  • Фамилия, имя и отчество заёмщика;
  • Его основные паспортные данные;
  • Возраст;
  • Сумма займа;
  • Срок его возврата.

Решение по поданной заявке принимается в течение 20 минут, изредка затягиваясь до получаса. При этом вероятность отказа минимальна, а основные причины отрицательного решения кроются в ошибках при заполнении анкеты. Зачисление денег через систему Контакт происходит через несколько минут после одобрения займа. Единственной причиной, по которой оно может затянуться, является желание заёмщика получить всю сумму наличными в одном из пунктов обслуживания Contact.

Подробную информацию смотрите на сайте: http://mikrozaym-onlayn.ru

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