Покупка юридического адреса, необходимого для регистрации ООО, и альтернативная ликвидация фирмы – востребованные юридические услуги. Чтобы не возникло возможных проблем при проведении данных процедур, необходимо обращаться к опытному юристу, обладающему высокой квалификацией. С его помощью все юридические манипуляции будут произведены в соответствии с требованиями текущего законодательства.

Услуга покупки юридического адреса для регистрации ООО и ее особенности

Именно по юридическому адресу государственные органы определяют регистрацию фирмы и ставят ее на учет. Он обязательно необходим не только для прохождения первичной регистрации, но также при окончании договора на предоставление юридического адреса или переезде офиса фирмы. Подробнее про юридический адрес: http://greenmsk.ru/uslugi/kupit-uredicheskii-adres-dlya-registratsii-ooo

Юридический центр «Грин» дает гарантию на предлагаемые им юридические адреса, выполняя их подбор в индивидуальном порядке. Это позволяет успешно проходить выездные проверки. Если вдруг налоговая не зарегистрирует фирму (подобные риски минимизированы), то компания компенсирует затраты не только на его стоимость, но и государственную пошлину.

В том случае, если юридический и фактический адреса фирмы не совпадают (что случается очень часто), может возникнуть ряд проблем. Чтобы этого не произошло, собственник юридического адреса сумеет подтвердить, что фирма действительно находится по зарегистрированному адресу. В то же время владелец фирмы будет уведомлен о том, что ему нужно прибыть на место проверки со всеми необходимыми документами и находиться там до ее окончания.

Пользуясь услугами профессиональных юристов, можно свести к минимуму возникновение проблем с соответствующими государственными органами.

Услуга альтернативной ликвидации ООО

Альтернативная ликвидация фирмы потребуется в том случае, если необходимо быстро закрыть ООО и избежать большого количества налоговых проверок. Эта процедура может быть проведена в рекордные сроки, но, только в том случае, если прибегнуть к услугам компетентным в этих вопросах юристов. С помощью профессионалов можно избежать возможных штрафов и претензий. Подробнее про альтернативную ликвидацию: http://greenmsk.ru/uslugi/likvidatsiya-ooo-v-moskve/alternativnaya-likvidatsiya-ooo-v-moskve

В данном случае ликвидировать ООО можно путем реорганизации фирмы, после чего последует, собственно, ликвидация, и с помощью назначения другого генерального директора и учредителей. Проанализировав каждый конкретный случай, юрист выбирает наиболее целесообразный выход из ситуации.