Выгодное лечение в Израиле для жителей стран СНГ

Ежегодно в Израиле проходят лечение более 50 тысяч туристов, прибывших их стран СНГ. Обусловлено это высоким уровнем медицины, отсутствием визового режима для жителей ряда стран и облегченной процедурой въезда в Израиль для остальных, ну, и, конечно же, приемлемыми ценами. В здешних клиниках стоимость услуг на 30-40 процентов ниже, нежели цены на аналогичные услуги в клиниках США и Европы.

Сегодня израильская медицина считается наиболее результативной и эффективной, особенно в области лечения тяжелых заболеваний, таких, как онкологические патологии. Местные специалисты ежедневно побеждают рак, даже те его разновидности, с которыми врачи из стран СНГ справиться не в силах.

Лечение в Медицинском Центре Герцлия

Уже не первый год клиника принимает на лечение иностранных пациентов, предоставляя им возможность пройти полную диагностику и используя при этом современные медицинские технологии по приемлемым ценам. Тщательный подбор методов диагностики и лечения пациента исключает проведение нецелесообразных дорогостоящих исследований. Пациенту предоставляются подробные разъяснения специалиста по всем возникшим вопросам относительно методов лечения.

Герцлия Медикал Центр – это лечение у врачей, которые прошли требовательный отбор в период приема на работу. В центре работают специалисты, которые периодически повышают свою квалификацию и оттачивают свои навыки. Техническое оснащение клиники отвечает всем международным требованиям. Наличие современной аппаратуры позволяет сверхточно устанавливать диагнозы и виртуозно производить лечение. Пройдя обследование в Медицинском Центре Герцлия, вы получите стопроцентный диагноз. Это исключает вероятность назначения дополнительных дорогостоящих процедур. Наличие международного отдела Медицинского Центра Герцлия позволяет решить любой организационный вопрос. Лечение в Герцлия Медикал Центр обходится на 40 процентов дешевле, нежели в клиниках США и Европы.

Поскольку израильская медицина получает щедрое финансирование от государства, стоимость лечения в здешних краях ниже, чем в других высокоразвитых странах. Сегодня пациентам из Германии или Соединенных Штатов выгодней пройти лечение в Израиле. И это с учетом перелета и проживания.

Стоимость того или иного заболевания рассчитывается в индивидуальном порядке, после проведения всех обследований врачом-специалистом. Обращаем ваше внимание, что введенные налоговые льготы делают стоимость медицинских услуг в Израиле ниже на 30 процентов для пациентов, прибывших из стран СНГ.