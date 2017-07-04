В какую криптовалюту инвестировать лучше всего

Значительно увеличился в последние годы интерес к криптовалюте. Начало 2017 ознаменовалось серьезным ажиотажем вокруг данного цифрового актива. В результате чего инвестиции в криптовалюту стали интересны рядовым пользователям, ранее не знавшим ничего об этом.

Что такое криптовалюта

Это электронная валюта, непривязанная к банкам или государствам. Благодаря тому, что система независимая, эмиссия неподвластна внутреннему или внешнему контролю. Если вы владеете мощным компьютером, вы волне можете присоединиться к числу добытчиков криптографической валюты.

Майнинг – это довольно сложный процесс, т.к. он предполагает поиск новых алгоритмов, объясняющих подлинность новых монет. Со временем прибыль за создание нового блока становится меньше, а потому и выпуск новых монет существенно уменьшается.

Многие криптовалюты известны тем, что у них эмиссия ограничена, однако существуют варианты, майнинг у которых неограничен. Более подробно узнать про инвестиции вы можете, прочитав статью нужно ли инвестировать в криптовалюту.

Разновидности криптовалют

На сегодняшний день насчитывается огромное множество разнообразных криптовалют, тем не менее, не каждую можно использовать для инвестирования. К числу самых перспективных криптографических валют можно отнести:

Bitcoin

Наиболее популярной электронной валютой сегодня считается Bitcoin. Ему уделяют внимание частные инвесторы, государственные деятели и экономисты. На данный момент это самая востребованная цифровая валюта.

Ethereum

Второе место по популярности занимает Эфир. Данная валюта появилась в 2015 году и довольно быстро набрала популярность. По мнению большинства, именно Эфир является самой достойной альтернативой Биткоину.

Litecoin

Следующую позицию в рейтинге занимает Лайткоин. Стоимость данной валюты гораздо ниже, чем у предыдущих двух, однако это можно расценивать, как преимущество, поскольку вкладчик делает меньше вложений.

Monero

Если вам необходима самая безопасная система, которая способна обеспечить анонимность, как за ее пределами, так и внутри, внимание рекомендуем обратить на валюту под названием Monero. Создавая эту систему, конфиденциальность разработчиками была учтена в первую очередь.

Dash

Эта валюта также продемонстрировала значительный рост, что обосновывается выходом обновления Sential. Именно этот фактор позволил существенно увеличить уровень ее безопасности. Также обновление позволило увеличить скорость работы.

Ripple

Отличается Ripple от Bitcoin тем, что его подлинность подтверждает консенсус участников. Сегодня Ripple занимает третье место по уровню капитализации. Также пользователи отмечают быструю работу системы. Конечно же, вся информация по криптовалюте доступна по адресу: https://profitgid.ru/