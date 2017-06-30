Топ 5 фильмов первой половины 2017 года

2017 год — половина пути пройдена. В свет вышли картины, которые заслуживают похвалы и высшей оценки кинокритиков. Список удавшихся и понравившихся миллионам зрителям кинолент может быть длинным, но мы решили привести свой топ-5 кинолент, которые заслуживают внимания и точно не оставят равнодушными. Итак, начнем. Все эти фильмы можно смотреть онлайн на сайте http://kinogo-net-2017.ru

Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки.

Фильм еще показывают в кинотеатрах, но у большинства уже сложилось свое, зрительское, мнение. Коллаборация Дисней и двух норвежских режиссеров Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга создала высококачественный, наполненный аудио и видео спецэффектами блокбастер. За красивой картинкой и, как всегда, безупречной игрой Джони Деппа замаскированы дыры в сюжете, которые обычному зрителю не видны — он очарован качественными саундтреками и компьютерной графикой. Режиссеры киноленты признались, что хотели вернуть дух авантюризма и загадочности, которые присутствовали в первых фильмах франшизы. Из-за отсутствия новых идей, в пятой части Пиратов появляются новые герои: сын Уилла Тернера и дочь Капитана Барбосса. Выбор предмета, за которым будут охотиться герои киноленты пал на трезубец Посейдона. Сюжет закручен, графика на высшем уровне, даже поплакать в конце фильма удастся. Определенно, пятая часть франшизы заслуживает внимания.

После безрассудных приключений в первой части, Звездный Лорд и его друзья снова сталкиваются с межгалактической охотой, схваткой между расами и даже Богом-основателем. Их приключения обильно пропитаны хорошим юмором, нотками романтики и отношениями между отцом и сыном. Малыш Грут растет, енот придумывает еще более хитрые способы расправы над врагами, а Гамора осталось такой же непоколебимой. Очередная удачная кинолента от Marvel. Смотреть стоит, однозначно.

Сплит

Очередной американский психологический триллер, но в этот раз с харизматичным Джеймсом МакЭквоем в главной роли. А верней в нескольких… В основе фильма лежит роман американского писателя и филолога Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана», сюжет которого повествует об человеке с расщеплением личности. В Билли их 24, чего нельзя сказать о герое киноленты. На протяжении фильма мы видим только 8. Остальные появляются в конце и вскользь. Все как один твердят о самой опасной личности и называют ее Зверь. Кто-то из личностей похитил трех девушек и запер в бункере. Кто это сделал и с какой целью — зритель узнает в конце фильма. Сюжет закрученный, атмосфера напряженная — все как подобает в качественном триллере.

Логан

Финальная часть истории о Росомахе от Marvel. Как бы это грустно не звучало, но фильм стоит посмотреть и вспомнить весь путь Логана, его жизнь в составе людей Икс и познакомиться с новыми мутантами. Действие сюжета разворачивается в недалеком будущем, а именно в 2029 году: Логан уже старый, не способный на полную регенерацию, пьющий таксист. За городом в большом железном куполе находится профессор Ксавьер. Его мозг поврежден, телепатические способности иссякли — старик доживает свои дни. Однако, мутантов теперь создают люди, выращивая и скрещивая гены. Далеко не все эксперименты удачны. Судьба группы мутантов в опасности и, конечно же, не обойтись без Логана и старика профессора. Отдельной линией сюжета выступают полные недоверия отношения между отцом и дочерью. Зритель любого возраста найдет в этом фильме над чем подумать.

Ла-Ла Ленд

И, конечно же, мюзикл Ла-Ла Ленд, покоривший миллионы сердец по всему миру, от мала до велика. Легкий, трогательный, переполненный чувствами и трудностями жизни сюжет разворачивается в жарком Лос-Анджелесе. Он — страстный фанат джаза, она — мечтает покорить сцену и стать актрисой. Они влюбляются, ссорятся, мирятся — стандартная картина любви. Люди живут, ошибаются, пробуют, спотыкаются в решениях, а потом вспоминают счастливые минутки рядом с любимым человеком, который уже никогда не будет рядом. Так и жизни героев фильма. Очередная кинолента о любви, но какой… Смотреть всем, что тут скажешь.

Было очень сложно выбирать, потому что 2017 год выдался богатым на качественное кино. Чего стоит «Чудо-женщина», которая сейчас покоряет своей силой и женственностью отечественного зрителя.

«Меч короля Артура» — замечательный актерский состав, сильный сюжет. Драматизм зашкаливает и не дает расслабиться на протяжении всей картины. О фильмах 2017 года можно говорить много и долго, ведь кинорежиссеры не устают нас удивлять. Смотреть, смотреть, смотреть и еще раз смотреть.