Предлагаем ознакомиться с рейтингом букмекерских контор, наиболее популярных среди игроков на ставках. Ниже будет представлен топ-5 букмекерских контор, по версии сайта «Впрогнозе.ру»

Первое место рейтинга занимает букмекерская контора Sportingbet. Данная английская БК весьма популярна среди российских беттеров, поскольку имеет русскоязычный сайт и предлагает неплохие коэффициенты. Интерес своих пользователей Sportingbet поддерживает регулярными акциями и различными бонусами. Порадует детальная роспись всевозможных видов спорта, а также live-ставки.

Вторую строчку рейтинга получила одна из самых успешных отечественных БК – «Марафон». Данный букмекер отлично подойдет тем, кто предпочитает ставить на футбол, поскольку этот вид спорта здесь расписан максимально обширно и сделать ставку можно даже на матчи любительских команд разных стран. Если вы являетесь поклонником live-ставок, в этом режиме в БК «Марафон» особенно удобно ставить на футбол, волейбол и настольный теннис.

Тройку лидеров замыкает букмекерская контора 1Xbet, которая отлично подойдет, как для начинающих игроков, так и для профессионалов. БК предлагает выгодные коэффициенты и на многие спортивные события подготавливает личные видеопрогнозы. Существенным преимуществом 1Xbet являет отзывчивая служба поддержки, связаться с которой можно в любое время суток. Делая live-ставки, беттер может смотреть прямую трансляцию события непосредственно на сайте. 1Xbet имеет свое мобильное приложение, которое весьма удобно в использовании.

Четвертым букмекером в списке оказалась компания LEON. БК отличается высокими лимитами ставок, что дает простор клиентам, желающим играть по крупному. Открыть счет здесь можно в любой удобной валюте. LEON обрабатывает запрос по выплатам средств на кошельки в течение нескольких минут. В большинстве предложенных вариантов вывода средств и пополнения кошелька, комиссию перевода оплачивает сам букмекер.

Молодая, но стремительно развивающаяся букмекерская контора MELbet расположилась в рейтинге на пятом месте. Ежедневно БК предлагает более 200-т «лайв-событий» и отличается максимально удобным интерфейсом. Хорошую роспись букмекер предоставляет на лыжный спорт, биатлон, Формулу-1 и другие дисциплины.

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