Спецодежда: безопасность для ваших сотрудников

Независимо от направления деятельности персонал любого предприятия нуждается в практичной, износоустойчивой, аккуратной униформе. «Урал-Партнер» – лидер Уральского федерального округа по производству СИЗ, зимней и летней спецодежды, а также экипировки для работников, задействованных в сфере услуг и в медицине.

Гигиеничные, удобные и практичные рабочие костюмы подарят идеальный комфорт, надёжно защитят от травм, общепроизводственных загрязнений и других негативных внешних воздействий. Учитывая специфику производств, «Урал-Партнер» разрабатывает, отшивает и поставляет на рынок форму, дополненную тёплой подкладкой для зимнего времени года, а также облегчённые варианты для весенне-летнего сезона. Специальная форма является гарантией удобства и безопасности рабочих. Подробнее про спецодежду: http://ural-partner.ru/

Единый стиль и ежедневный комфорт

Проблемы безопасности в строительной отрасли, на производстве не теряют своей актуальности, поэтому в соответствии с нормами охраны труда большинство работодателей стараются обеспечить персонал качественной и долговечной спецодеждой.

Требования к СИЗ, к экипировке могут существенно отличаться в зависимости от отрасли, но неизменным остаётся одно – универсальность, бескомпромиссное качество и продолжительный период службы спецовок, рабочих костюмов и комбинезонов. Текстильная продукция, созданная специалистами компании «Урал-Партнер», длительный срок не теряет своих потребительских качеств.

Это достигается благодаря применению в производстве износостойких сертифицированных материалов (брезента, хлопка, смесовых тканей) с грязе-, бензоотталкивающими св-ми, специальных пропиток.

Преимущества изделий от компании «Урал-Партнер»

Халаты, полукомбинезоны, куртки и брюки имеют современный дизайн, дополнены различными элементами защиты. Другие преимущества текстиля:

первоклассное качество;

легкий вес, удобство (использование особых лекал позволяет создать модели, не сковывающие движений, дополненные нагрудными и боковыми карманами, которые предназначены для необходимых в работе мелочей – отвёртки, рабочих перчаток, гаечного ключа, изоленты);

безупречная посадка, соответствие размеру (для защиты коленных и локтерых областей специальными вставками и накладками);

простой уход (вещи легко отстирываются даже в прохладной воде);

наличие вентиляционных вставок;

наличие защитных элементов;

дружелюбные цены на все модели.

В такой экипировке персонал чувствует себя комфортно в течение всей рабочей смены. Ассортимент часто пополняется усовершенствованными моделями комбинезонов, спецовок, халатов, брюк и т.д., которые на 100% отвечают гигиеническим, а также требованиям охраны труда.