Солнечные электростанции – новые технологии получения экономного электричества

Для многих собственников загородных домов важным является вопрос поиска альтернативных источников электроэнергии. Установка солнечных электростанций даёт возможность пользоваться электричеством, полученным естественным способом. Основными составляющими компонентами такой системы являются:

модули, состоящие из солнечных батарей;

накопительные аккумуляторы;

контроллеры;

инвертор.

Установленные солнечные батареи питают аккумуляторы. Последние накапливают электроэнергию для дальнейшего снабжения потребителей. Такие солнечные электростанции способны обеспечить электричеством и теплом коттеджи и другие малоэтажные постройки. При этом срок эксплуатации модулей составляет 25 лет, а аккумуляторы способны работать 5 – 12 лет.

Выбирая солнечную электростанцию, обязательно учитывают мощность системы. Для этого определяют нагрузку от всех потребителей, которых делят на 2 категории по способу энергопотребления:

получают питание от переменного тока; работают от постоянного тока (радиоэлектроника и компьютеры).

Если в доме используется много мощной бытовой техники, то рекомендуется включать приборы поочерёдно. Дополнительным плюсом станет замена всех ламп накаливания на экономные приборы освещения.

Виды солнечных панелей

Использовать природный и доступный источник электроэнергии – это выгодно. Процесс получения доступного электричества происходит посредством батарей, работающих от солнечной энергии. Модели представляют собой конструкцию из стеклянных панелей, оборудованных кремниевыми пластинами. Такая конструкция позволяет накапливать и преобразовывать солнечную энергию в электричество. Детальнее про модели солнечных панелей вы можете узнать на сайте. При этом отличается:

герметичностью;

стойкостью к природным осадкам;

механической прочностью.

Также есть возможность выбрать моно- или поликристаллические элементы. Более эффективными и с длительным сроком эксплуатации считаются монокристаллические панели. Элементы могут сохранять параметры мощности на протяжении многих лет.

К солнечным электростанциям для частного использования подходят батареи с напряжением в 12 – 24 В. Мощность можно выбирать от минимальных показателей в 10 – 15 Вт до более серьёзных установок с параметрами в 25 Вт. Это позволит пользоваться дома гаджетами, компьютерами, бытовой техникой. Также не будет ограничений в освещении комнат и приусадебной территории.

Эффективный способ применения солнечной энергии и постоянное усовершенствование технологий получения экономного электричества делает новые электростанции более доступными для большого количества потребителей. Соответственно возрастает и популярность таких приборов среди владельцев загородных домов и городских построек.