Ни одна серьезная компания уже не может игнорировать Интернет как средство продвижения. Чем быстрее фирма осваивает цифровые технологии, тем больше у нее шансов сохранить и увеличить свои позиции на рынке. Поэтому услуги по SEO в Краснодаре очень востребованы — местные предприниматели начинают осознавать значимость интернет-технологий. Это необходимое условие для успешного бизнеса в современном мире. Тем не менее, пока далеко не все фирмы уделяют поисковой оптимизации должное внимание.

Преимущества SEO

Большинство потенциальных покупателей ищут информацию через Интернет. Поэтому игнорировать современные технологии уже нельзя — весь бизнес переходит в цифровое пространство. Нужно успеть занять свое место в этом пространстве, пока это не сделали конкуренты.

Важная составляющая интернет-маркетинга — это SEO (поисковая оптимизация). Благодаря этому инструменту, вы можете вывести свой сайт на первую страницу Google и Яндекс по целевым запросам. Пользователи будут сами находить вас, причем именно те пользователи, которым нужен ваш товар или услуга.

Благодаря SEO-продвижению, компания получает следующие преимущества:

Увеличение трафика. Сайт попадает на первую страницу поисковой выдачи. Пользователи редко выходят за ее пределы, поэтому основной трафик получают только сайты из первой десятки;

Целевые посетители. На сайт переходят только те люди, которые заинтересованы в ваших услугах — они находятся в поиске подходящего предложения, а вам остается только их убедить;

Повышение доверия. Пользователи не знают, каким образом сайт попадает на первую страницу. Для них это является своеобразным гарантом качества — чем выше сайт, тем больше к нему доверия.

Стоит отметить, что конечная цель SEO — не посещаемость как таковая, а конверсия. Поэтому успех поисковой оптимизации нельзя измерять в количестве посетителей. Они могут зайти на сайт, но не совершить целевое действие — это бесполезно. Поэтому необходимо, чтобы и сам сайт работал на конверсию. Для этого требуется эргономичный дизайн, привлекательный special offer, продуманная структура. Без этого SEO может оказаться пустой тратой ресурсов.

Кому поручить SEO в Краснодаре?

Для поисковой оптимизации требуется написание SEO и LSI-текстов, грамотная стратегия продвижения, доработки в дизайне сайта и т.д. Все это — работа не одного и даже не двух человек. Нужна целая команда специалистов по digital-маркетингу. Если вас интересует SEO в Краснодаре или других регионах России, обращайтесь в компанию Orange Marketing. Вам предложат стратегию эффективного продвижения, работающего на увеличение конверсии.