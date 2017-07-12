Радиаторы отопления: типы и особенности

Радиаторы отопления – неотъемлемая часть отопительной системы, призванной обеспечить комфортный температурный режим в комнате. Их устанавливают в квартирах, частных домах, офисах, промышленных и административных зданиях. От выбранного оборудования и качества монтажа зависит будет тепло в помещении или нет.

Радиаторы отопления от проверенного поставщика

Приобрести радиаторы в Перми можно в компании «Тепловые Системы», занимающейся продажей и монтажом систем отопления в городе и ближайших районах. Компания предлагает потребителю биметаллические и алюминиевые радиаторы российского производства адаптированные к местным системам отопления.

В интернет-каталоге представлены:

Биметаллические радиаторы Hotspot серии Norma. Преимуществами биметаллических радиаторов Hotspot являются:

– продолжительный срок эксплуатации до 12 лет;

– отсутствие сварных швов;

– повышенная теплоотдача;

– устойчивость к изменениям давления;

– стойкость к коррозии;

– элегантный внешний вид, прекрасно сочетающийся с дизайном любого помещения. Алюминиевые радиаторы TORRID компании TERMICA секционного исполнения. Изделия, выполненные из специального сплава алюминия, отличаются:

– высокой теплоотдачей;

– компактностью конструкции;

– отличной герметичностью;

– надежностью;

– однородностью красочного слоя, обеспечивающего надежную антикоррозийную защиту.

Все радиаторы выпускаются производителем в различных модификациях от 4 до 12 секций. В зависимости от количества секций изменяется и теплоотдача оборудования.

Почему выбирают компанию «Тепловые Системы»?

Приобретать радиаторы в компании удобно и выгодно, так как здесь предлагают:

1. Товары и услуги, соответствующие европейским и российским стандартам;

2. Доступные цены и минимальные сроки поставки;

3. Бесплатные консультации;

4. Опытных специалистов-монтажников, бережно относящихся к имуществу заказчика и выполняющих работу “под ключ”;

5. Предварительный расчет числа радиаторов и количества секций, необходимых для обогрева помещения.

Персонал компании полностью ориентирован на клиента. Опытные менеджеры помогут подобрать оптимальное оборудование, доукомплектуют закупку сопутствующими товарами, произведут доставку в удобное для заказчика время и организуют монтажные работы. При замене радиаторов работники компании руководствуются установленными нормами и стандартами, учитывают все пожелания заказчика

Расходы на установку системы отопления будут состоять из стоимости радиаторов отопления, комплектующих деталей и монтажных работ.