Радиаторы отопления: типы и особенности

Радиаторы отопления – неотъемлемая часть отопительной системы, призванной обеспечить комфортный температурный режим в комнате. Их устанавливают в квартирах, частных домах, офисах, промышленных и административных зданиях. От выбранного оборудования и качества монтажа зависит будет тепло в помещении или нет.
Радиаторы отопления от проверенного поставщика
Приобрести радиаторы в Перми можно в компании «Тепловые Системы», занимающейся продажей и монтажом систем отопления в городе и ближайших районах. Компания предлагает потребителю биметаллические и алюминиевые радиаторы российского производства адаптированные к местным системам отопления.
В интернет-каталоге представлены:
- Биметаллические радиаторы Hotspot серии Norma. Преимуществами биметаллических радиаторов Hotspot являются:
– продолжительный срок эксплуатации до 12 лет;
– отсутствие сварных швов;
– повышенная теплоотдача;
– устойчивость к изменениям давления;
– стойкость к коррозии;
– элегантный внешний вид, прекрасно сочетающийся с дизайном любого помещения.
- Алюминиевые радиаторы TORRID компании TERMICA секционного исполнения. Изделия, выполненные из специального сплава алюминия, отличаются:
– высокой теплоотдачей;
– компактностью конструкции;
– отличной герметичностью;
– надежностью;
– однородностью красочного слоя, обеспечивающего надежную антикоррозийную защиту.
Все радиаторы выпускаются производителем в различных модификациях от 4 до 12 секций. В зависимости от количества секций изменяется и теплоотдача оборудования.
Почему выбирают компанию «Тепловые Системы»?
Приобретать радиаторы в компании удобно и выгодно, так как здесь предлагают:
1. Товары и услуги, соответствующие европейским и российским стандартам;
2. Доступные цены и минимальные сроки поставки;
3. Бесплатные консультации;
4. Опытных специалистов-монтажников, бережно относящихся к имуществу заказчика и выполняющих работу “под ключ”;
5. Предварительный расчет числа радиаторов и количества секций, необходимых для обогрева помещения.
Персонал компании полностью ориентирован на клиента. Опытные менеджеры помогут подобрать оптимальное оборудование, доукомплектуют закупку сопутствующими товарами, произведут доставку в удобное для заказчика время и организуют монтажные работы. При замене радиаторов работники компании руководствуются установленными нормами и стандартами, учитывают все пожелания заказчика
Расходы на установку системы отопления будут состоять из стоимости радиаторов отопления, комплектующих деталей и монтажных работ.