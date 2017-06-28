Профессиональный ремонт вагонов на УГШК

«УГШК» ЗАО предлагает качественный профессиональный ремонт вагонов в городе Екатеринбург. Работы проводятся на производственных мощностях специального назначения – полностью оборудованных и оснащенных в соответствии с действующими регламентами площадках Вагонное Депо Верхний Уфалей. Все виды ремонта вагонов, включая операции капитального ремонта.

УГШК принимает в работу:

– четырехосные цистерны;

– стандартные грузовые полувагоны, вагоны;

– платформы для транспортировки грузов;

– вагоны-хопперы четырехосные;

– вагоны-самосвалы.

Перечень услуг широк и включает различные типы и разновидности ремонта вагонов, от оперативного проведения отдельных операций в сжатые сроки до капитального перевооружения, модернизации и обновления техники.

Наиболее популярными процедурами и заказами признаны:

Текущий (плановый и внезапный) ремонт грузовых вагонов. Сроки исполнения процедуры – минимальные. Средний деповский ремонт и обслуживание. Покраска вагонов. Капитальный ремонт конструкций, подразумевающий разбор деталей и узлов, замену и обновление основных ключевых элементов вагонов. Модернизация на базе инноваций, новых технологий и современных требований к изготовлению вагонов, национальных и международных стандартов. Ремонт отдельных видов узлов, систем, комплексов деталей и конструкций вагонов: тормозного блока, колесных пар, автосцепного оборудования. Полная разборка вагонов, не подлежащих восстановлению и ремонту, исчерпавших эксплуатационный ресурс или вышедших из строя по другим причинам.

Концепция, политика и принципы работы

Концепция деятельности УГШК – оперативность, качество, ориентация на стандарты, гибкая политика по заказам. Основные принципы деятельности в рамках исполнения политики компании: