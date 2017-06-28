Профессиональный ремонт вагонов на УГШК

«УГШК» ЗАО предлагает качественный профессиональный ремонт вагонов в городе Екатеринбург. Работы проводятся на производственных мощностях специального назначения – полностью оборудованных и оснащенных в соответствии с действующими регламентами площадках Вагонное Депо Верхний Уфалей. Все виды ремонта вагонов, включая операции капитального ремонта.
УГШК принимает в работу:
– четырехосные цистерны;
– стандартные грузовые полувагоны, вагоны;
– платформы для транспортировки грузов;
– вагоны-хопперы четырехосные;
– вагоны-самосвалы.
Перечень услуг широк и включает различные типы и разновидности ремонта вагонов, от оперативного проведения отдельных операций в сжатые сроки до капитального перевооружения, модернизации и обновления техники.
Наиболее популярными процедурами и заказами признаны:
- Текущий (плановый и внезапный) ремонт грузовых вагонов. Сроки исполнения процедуры – минимальные.
- Средний деповский ремонт и обслуживание.
- Покраска вагонов.
- Капитальный ремонт конструкций, подразумевающий разбор деталей и узлов, замену и обновление основных ключевых элементов вагонов.
- Модернизация на базе инноваций, новых технологий и современных требований к изготовлению вагонов, национальных и международных стандартов.
- Ремонт отдельных видов узлов, систем, комплексов деталей и конструкций вагонов: тормозного блока, колесных пар, автосцепного оборудования.
- Полная разборка вагонов, не подлежащих восстановлению и ремонту, исчерпавших эксплуатационный ресурс или вышедших из строя по другим причинам.
Концепция, политика и принципы работы
Концепция деятельности УГШК – оперативность, качество, ориентация на стандарты, гибкая политика по заказам. Основные принципы деятельности в рамках исполнения политики компании:
- максимальный уровень ответственности персонала за цикл выполняемых ими операций, конечный результат работы. В должностной инструкции каждого специалиста прописана строгая личная ответственность за выполненную работу;
- использование для ремонта вагонов высококачественных материалов, запчастей, современного высокотехнологичного оборудования, подходов и методик работ;
- гибкий подход к каждому заказчику, учет специфики его деятельности, пожеланий и запросов, относительно сроков, порядка выполнения задачи, планирования бюджета;
- максимально отлаженный документооборот, гарантирующий экономию времени на оформление всей необходимой документации, сокращать период ремонта вагонов, экономить на дополнительных процедурах;
- эффективный четкий порядок проведения претензионной, рекламационной работы по каждому случаю обращения в кратчайшие сроки.