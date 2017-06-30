Последовательность действий участника электронного аукциона

Электронный аукцион – один из популярных способов проведения торгов среди муниципальных и государственных заказчиков, так как по сравнению с открытым конкурсом, он занимает меньше времени. Выигрывает тот участник, который в ходе торгов предложит наименьшую цену. Все действия происходят на электронных площадках, но до начала торгов участникам необходимо пройти процедуру подачи заявок на участие, которая имеет много нюансов.

Отличия электронного аукциона по 44-фз от других способов проведения торгов

Проведение электронного аукциона имеет ряд особенностей, которые отличают его от других видов закупок.

Основными из них считают:

Осуществление подачи заявок через торговые площадки;

Анонимность процесса. В ходе торгов каждому участнику присваивается номер. Во время проведения аукциона, наименование фирм, желающих заключить контракт, остается в тайне.

Все аукционы, которые проводят заказчики, можно увидеть в ЕИС.

Перед подачей заявки необходимо взвесить все за и против, ведь в случае выигрыша в торгах, отказаться от заключения контракта будет невозможно. Недобросовестных поставщиков заносят в специальный реестр, а за неисполнение условий договора предусмотрены немаленькие штрафы.

Алгоритм действий участников

Все тендеры заказчики размещают в единой информационной системе. Извещение размещается за 15 дней до проведения аукциона (если НМЦК не более 3 миллионов рублей). В нем указывают всю необходимую информацию: сроки проведения, условия подачи заявок и наименование электронной площадки, на которой будут проводиться торги.

Желающие поучаствовать в аукционе должны:

Приобрести электронно-цифровую подпись в удостоверяющем центре, имеющем аккредитацию на торговой площадке;

Пройти аккредитацию на площадке;

Ознакомиться с документацией о проведении аукциона и грамотно составить заявку. Заявка состоит из 2 частей: первая подразумевает согласие будущего исполнителя выполнить работу/поставить определенный вид товара и краткое описание работы/услуги/товара, а вторая – все документы, подтверждающие компетентность участника и наличие необходимого товара.

Далее объявляется время и дата проведения торгов. Подготовиться к процессу нужно тщательно: проверить работоспособность интернета, корректность работы ЭЦП и сайта. Обычно понижают цену участники постепенно, в один шаг (как правило, он составляет 0,5% от начально-максимальной цены).

После подведения итогов, выбирается победитель. Ему направляется проект контракта, который будущий исполнитель должен подписать. Вместе с подписанным документом исполнитель также предоставляет сведения о внесении обеспечения исполнения контракта. Если он уклоняется от подписания контракта, его место занимает участник, занявший второе место.