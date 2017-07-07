ООО «Торговый Дом»Астин групп» – крупнейший поставщик отопительного оборудования в Екатеринбурге, предлагает приобрести газовые котлы, предназначенные для создания комфорта в строении любой площади. Компания реализует агрегаты разные по мощности и типу исполнения. В каталоге легко подобрать мощный напольный агрегат, обеспечивающий теплом и горячей водой огромный особняк, или найти небольшой навесной одноконтурный котел, способный прогреть небольшое помещение. Все газовые котлы прошли необходимую сертификацию и специально адаптированы к российским климатическим факторам. Более подробно про отопительное оборудование: http://astingroup.ru/store/gazovye_otopitelnye_kotly/

Отопительное оборудование – газовые котлы Сигнал

Наиболее востребованным оборудованием, предназначенным для отопления больших частных строений и производственных помещений, являются газовые котлы Сигнал напольного исполнения. Продукция отечественного производства имеет целый ряд преимуществ, в сравнении с иностранными аналогами:

Отличная цена;

Адаптация к отечественным реалиям;

Высокая надежность.

В каталоге представлена большая линейка моделей газовых котлов Сигнал, предназначенных для обустройства систем отопления и ГВ в загородных домах и других строениях. Квалифицированные специалисты фирмы помогут сделать выбор требуемого отопительного оборудования.

Отопительное оборудование Protherm – комфорт и уют в любом помещении предлагает оборудовать загородный дом отопительным оборудованием Protherm – газовыми котлами, получившими признание, благодаря легендарному качеству. В каталоге компании представлены изделия в напольном и настенном исполнении. Потребитель сможет выбрать наиболее подходящую по характеристикам модель, от небольших настенных одноконтурных котлов, до мощных агрегатов с надувной горелкой.

Наиболее востребованные газовые котлы Protherm, предлагаемые со складов ООО «Торговый Дом»Астин групп»:

Пантера. Настенный агрегат с битермическим теплообменником;

Рысь. Навесной газовый котел с проточным типом отопления;

Леопард. Оборудование для отопления помещений до 250м2;

Медведь. Чугунный, энергонезависимый газовый котел;

Скат. Самое безопасное отопительное оборудование. Оснащается целым комплексом предохранительных устройств.

Представленная компанией продукция, отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Перед продажей газовое оборудование проходит необходимые испытания, подтверждающих соответствие самым высоким требованиям. С отопительным оборудованием – газовыми котлами от ООО «Торговый Дом»Астин групп» уют и комфортабельная атмосфера гарантированы в любом доме.