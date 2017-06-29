Столичная сфера обслуживания перенасыщена громкими именами. Но среди всего этого разнообразия так сложно порой найти действительно стоящую гостиницу. Мы решили упростить мучительный поиск, сделав подробный обзор примечательных во всех отношениях отелей “Гамма” и “Дельта” туристического гостиничного комплекса под громогласным названием “Измайлово”: www.izmailovo.ru.

Общее досье

ТГК “Измайлово” существует уже более 35 лет. Он был сооружен перед Летними Олимпийскими играми в 1980 году, став одним из самых масштабных гостиничных центров столицы. Не менее впечатляла 100-метровая высота данной постройки, которую на тот момент считали своего рода архитектурным чудом. Сегодня указанный комплекс включает в себя два объекта – отели “Гамма 3*” и “Дельта*”, находящиеся на Измайловском шоссе.

Главная цель ТГК “Измайлово” состоит в том, чтобы обеспечить высококачественное обслуживание, не теряя традиций. Комплекс предлагает обширную программу лояльности для постоянных и новых клиентов. Пакетное предложение “Привилегия”, которое дают после 5 ночей в отеле, обеспечивает получателю ряд бонусов:

-скидку на оплату проживания;

-приветственный напиток при заселении;

-скидку на посещение солярия, фитнес-центра, пригостиничного салона-красоты;

-один завтрак или ужин.

Номерной фонд

“Гамма-Дельта” предлагает своим гостям традиционный набор номеров – стандарт, апартаменты для людей с ограниченными возможностями, а также бизнес-класс, первый класс, люкс, делюкс. Всего здесь 2 тысячи комфортабельных номеров с круглосуточным обслуживанием. При заезде в любом номере есть шоколад и бесплатная минеральная вода. Забронировать комнату можно непосредственно на официальном сайте отеля. Для этого нужно выбрать подходящую категорию номера, гостиницу, дату заезда и выезда. После онлайн-бронирования клиент получает виртуальный ваучер, который необходимо иметь с собой при заселении.

Услуги и развлечения

Отель “Измайлово” “Гамма- Дельта” презентует солидный спектр услуг:

-аренду авиабилетов через кассу;

-банкомат от “ВТБ 24”;

-доступ к гладильной комнате и камере хранения крупных вещей;

-услуги СПА-кабинета, салона красоты, автомобильной стоянки и химчистки;

-ремонт одежды;

-нотариальные консультации;

-бесплатный беспроводной интернет;

-экскурсии;

-размещение домашних питомцев и многое другое.

В пределах ТГК “Измайлово” есть 4 ресторана с европейской и отечественной кухней. Тут же проживающие найдут несколько лобби-баров, кафе и банкетный комплекс с двумя залами. Напомним, что отель предоставляет 20-ти процентную скидку на проживание новобрачным и бесплатное заселение детей до 7 лет вместе с одним или двумя родителями.