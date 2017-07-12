Особенности продвижения корпоративного сайта: чем хороша контекстная реклама?

Сейчас более 65 % пользователей Рунета осуществляют покупки в Интернете. Могут ли серьезные компании упускать такую возможность для своего бизнеса? Нет, конечно, поэтому создать корпоративный сайт необходимо всем, кто хочет заполучить новых партнеров, желает наладить приток клиентов и обратную связь с ними, эффективно взаимодействовать с прессой. Но мало просто создать корпоративный веб-ресурс. Только правильное продвижение сделает из него эффективное средство рекламной коммуникации.

Особенности продвижения корпоративного сайта

Чтобы веб-ресурс компании стал ее полнофункциональным виртуальным представительством, необходимо подключать поисковую оптимизацию. Мало просто создать корпоративный сайт, надо чтобы о его существовании знало интернет-сообщество. Для обеспечения позиций в ТОП-10 поисковой выдачи следует учитывать такие особенности его продвижения:

контент превыше всего. Каждая страница ресурса обязана содержать уникальный, продающий контент. Причем материалы должны с определенной периодичностью обновляться, а для этого отлично подойдет ведение блога. Оптимально раз в месяц проверять размещенные статьи на предмет уникальности, переписывать в случае необходимости;

правильное составление словосочетаний для поиска. Для таких веб-ресурсов идеальным будет сочетание названия компании с высококонкурентными запросами (это может быть сфера деятельности, категория товара);

удобство функционала. Такой сайт должен быть удобным пользователю, простым в навигации.

Следование этим основам поможет улучшить позиции сайта, но только на органическую выдачу рассчитывать нельзя. SEO-продвижение занимает много времени, а в высококонкурентной среде может и вовсе не сработать. Гарантированный результат дает контекстная реклама.

Роль контекстной рекламы

Контекстная реклама демонстрируется пользователю в ответ на ввод соответствующего запроса. Она хороша по таким причинам:

доступность. Здесь вам придется платить только за клик, а не за показ объявления;

эффективность. Реклама показывается только действительно заинтересованным пользователям. Так будет в случае, если вы обратитесь к агентству по настройке контекстной рекламы, которое сформирует список запросов, минус-слов;

гибкость. Ее можно в любое время отключить / включить, изменить настройки.

Такая реклама идеально подходит корпоративным сайтам любой тематики, вот только ее нужно правильно настраивать. Если вы будете сотрудничать с профессиональным агентством по настройке контекстной рекламы, то они позаботятся о максимальном охвате целевой аудитории, соответствию целевым запросам, настроят показ объявлений, помогут вложиться в бюджет. Не стоит рисковать успехом рекламной кампании, ведь от правильности ее настроек зависит 40 % результата.