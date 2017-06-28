Особенности приобретения элитной квартиры в Барселоне

Люди, имеющие достаточное количество денежных сбережений, часто обращают внимание на приобретение недвижимых объектов, расположенных в заграничных государствах. Многие решают остановить выбор на Испании, характеризующейся развитой экономикой, приятным климатом, широкой инфраструктурой и стабильным социальным положением.

Повышенным спросом пользуются квартиры класса люкс, расположенные в Барселоне – центре каталонской провинции. Помещения с повышенным уровнем комфортности в городе расположены в прибрежной зоне. Поэтому владельцы квартир получают возможность пользоваться пляжами с чистым песком и наслаждаться благоприятным для организма морским воздухом без использования транспортных средств.

В Барселоне существует хорошая транспортная развязка. Она позволяет быстро выезжать на окружную автостраду, не тратя время на заторы на дорогах. Жители города пользуются качественным медицинским обслуживанием. В Барселоне есть несколько международных школ, поэтому люди, приехавшие на ПМЖ в Испанию, могут беспрепятственно продолжать обучение, начатое на родине.

При выборе подходящего жилья потенциальные покупатели часто сталкиваются с различными рисками. Если интересует элитная квартира в Барселоне , то лучше всего воспользоваться услугами агентства по недвижимости Damlex Realty. Его информационная база содержит много выгодных предложений для иностранцев.

При необходимости сотрудники компании оказывают помощь в оформлении въездных документов или получении денежной ссуды. Для людей, покупающих жилье, банковскими предприятиями Испании разрабатываются выгодные кредитные проекты. Клиенты, получившие ссуду, могут выплачивать назначенную сумму на протяжении 30 лет. При этом процентные начисления составляют не более 6%.

Сотрудничество с АН Damlex Realty позволяет экономить свободное время, так как сбором необходимых документов и подготовкой нотариальной сделки занимаются профессиональные специалисты, имеющие юридическое образование. Они гарантируют полное правовое сопровождение потенциальных владельцев недвижимого имущества вплоть до получения свидетельства о праве собственности.

Заполнить заявку на покупку элитной квартиры в Барселоне можно на сайте компании. Для решения возникающих в процессе приобретения жилья вопросов рекомендуется связываться с менеджером компании по телефону.

Контакты компании Damlex Realty: тел: (+34) 935 434 367, сайт: www.damlex-realty.ru.