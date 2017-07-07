Новости «Славянского мира» – это возможность для приобщения к истокам

Богатые традиции нашли выражение на портале «Славянский мир». На этом ресурсе собраны самые большие ценности – культурное наследие, философия и миропонимание наших Предков, а также последние новости славян. В тестовом режиме проходит бесплатная трансляция одноименного радио. Здесь выходят радиопередачи с участием историков и экспертов в вопросах культуры Руси, звучит аутентичная музыка в современном исполнении.

Новости «Славянского мира»

Возрождение традиций, экологического образа жизни и морали единения с природой – вот задачи, способные объединить современников. Сегодня, как никогда ранее, возрождаются традиции и обрядовая культура, семейные ценности славян, их отношение к природе и окружающему миру. Динамично развиваются и другие направления жизнедеятельности людей в сфере изучения философии прошлого.

Многие наши современники понимают, что без исконных знаний невозможно движение вперед. На данной странице размещаются анонсы самых знаковых событий:

– проведение музыкальных фестивалей и концертных гастролей исполнителей славянской музыки;

– открытие тематических выставок, посвященных возрождению ремесел и творчества славян;

– начало новых ресурсов в Интернет-пространстве, которые будут интересны ценителям славянской культуры;

– выход новых фильмов, клипов и выпуск пластинок, призванных нести древнюю культуру в современный мир;

– открытие школ и обучающих курсов по изучению традиций, праздников и обрядов славян;

– внедрение программ изучения древнеславянской письменности и языка;

– проведение мастер-классов по рукоделию наших прабабушек;

– выход коллекций одежды дизайнеров, работающих в этническом старорусском стиле;

– начало семинаров, посвященных оздоровительным методикам, духовному и физическому развитию человека, живущего в единении с окружающей средой;

– чтение лекций о воспитании детей и привитии им семейных ценностей в славянском духе;

– выход книг и другой печатной продукции по философии наших Предков;

– проведение собраний и мероприятий в тематических клубах.

Следя за новостной страничкой славянского портала, вы будете в курсе предстоящих событий, и сможете составить график их посещения. Уделяя время изучению исконно русских традиций, и пытаясь понять уклад жизни Предков, вы обогатите свой внутренний мир.

Гораздо проще приобщаться к истокам знаний и познавать философию, найдя единомышленников. Участвуя в мероприятиях, анонсируемых на данном ресурсе, вы расширите свой кругозор и обретете новых друзей. Славянские новости помогут быть в курсе о выходе новинок, способных заинтересовать вас и обогатить изучением культуры Предков.