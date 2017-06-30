Мужские кожаные ремни, «Л-Классика»

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Мужские кожаные ремни, «Л-Классика»
Мужские кожаные ремни, «Л-Классика»

Аксессуары – первое, что привлекает внимание окружающих. Именно стильные детали: очки, часы, портмоне, кожаный мужской ремень являются показателем безупречного вкуса, статуса владельца. В internet-магазине «Л-Классика» представлен богатый выбор ремней из натуральной кожи – универсальных, неформальных, классических моделей. Оригинальные аксессуары идеально дополнят созданный образ, подойдут к деловым строгим брюкам, к шортам, к чиносам, к штанам из денима.

Ремни из кожи для мужчин: прежде всего – комфорт!

Ремень из кожи хорошей выделки должен присутствовать в любом мужском гардеробе! В online-каталоге Lklassika.ru можно выбрать изделия, над созданием которых потрудились лучшие дизайнеры. В коллекции узкие и широкие модели, продукция из гладкой, а также из кожи с тиснением самых актуальных в наступившем сезоне оттенков. Изначально их создавали не для красоты, а из соображений комфорта.

Главное в ремне – качество кожи и удобство пряжки. Изделия, выполненные из более плотного сырья, позволяют ощущать больше комфорта. Металлическая пряжка, безупречные швы, первоклассная кожа смотрятся очень органично. Всем, кто решил отказаться от ремня с привычными «классическими» дырочками, стоит присмотреться к изделиям с автоматической пряжкой.

Правила выбора

Правильно подобрав (в зависимости от образа) этот оригинальный аксессуар, каждый представитель сильного пола будет чувствовать себя комфортно, а значит, уверенно и естественно в любой обстановке. Выбирая стильное изделие, следует обратить внимание на несколько важных моментов.

  1. По цвету ремень должен сочетаться с обувью, портфелем (портмоне). Кроме того, желательно, чтобы они гармонировали не только по цвету, но совпадали по фактуре.
  2. Текстильные и плетеные изделия – хороший выбор для неформального направления, но являются абсолютно недопустимыми в классическом деловом образе.
  3. Дизайн этого аксессуара зависит от телосложения (чем крупнее мужчина, тем более простую модель следует выбирать).
  4. Ширина ремня. Для молодых мужчин подходят любые, в том числе узкие модели, для взрослых и солидных персон предпочтительны изделия, ширина которых варьируется от 3-х до 6-ти см;
  5. Всем, кто стремится выглядеть стильно и брутально, стоит позаботиться о том, чтобы цвет металлической пряжки совпадал с цветом часов.

Презентабельные ремни, созданные из натуральных и прочных материалов, дополненные классической или автоматической пряжкой, станут надёжными помощниками для парней, мужчин, стремящихся подчеркнуть сугубо индивидуальный стиль, высокий статус.

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