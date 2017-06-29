Ментальная арифметика Соробан в Краснодаре

Нас удивляет лёгкость и настойчивость, с которой дети осваивают новые способности, знания. Сложно даже представить, чтобы малыш однажды после сотни падений отказался от идеи встать на ноги и научиться ходить. Ограничивающий сигнал в головном мозге появляется в процессе воспитания, и формируют его самые близкие люди – родители, в то время как они, наоборот, должны поддерживать огонёк детской любознательности, научить малыша не бояться падать, допускать ошибки.

Кстати, одной из самых непоправимых ошибок является подбор методики, развивающей умственные способности ребёнка только в одной определённой области. Такой шаг тормозит не только интеллектуальный, но и личностный рост малыша.

Развивать ребёнка всесторонне можно и нужно. И сегодня такую возможность в Краснодаре предоставляет Школа устного счёта Соробан, где дошколята, школьники младшего и среднего возраста (1, 2, а также 3, 4, 5, 6 класс) учатся скоростному устному счёту и приобретают прочную основу для будущего саморазвития.

Школа улучшенной ментальной арифметики в Краснодаре

Как работает академия ментальной математики? Она проводит уроки быстрого устного счёта по два академических часа каждую неделю. Обучение ментальной арифметике осуществляется с помощью абакуса – японских счётов соробан или абак. Ежедневно детям нужно подкреплять и совершенствовать приобретённые навыки домашними тренировками. Для эффективной работы дома специалисты команды «Соробан™» разработали компьютерную программу, которая для детей является одновременно игрой и развивающим пособием.

Ментальная арифметика в Школе Соробан развивает такие познавательные способности ребёнка:

память;

аналитическое и логическое мышление;

воображение, фантазию;

точность и быструю мыслительную реакцию;

смекалку.

Одновременно с развитием умственного потенциала устный счёт в школе Соробан в Краснодаре формирует познавательный интерес, принимает участие в эмоциональном, социальном воспитании своих учеников.

Что такое ментальная арифметика для ребёнка? Родители детей, которые уже проходят курс занятий в центре ментальной арифметики, наблюдая за достижениями своих малышей, часто называют полученные результаты чудом. Уже через два месяца обучения соробанята решают примеры со скоростью в доли секунды, заметно улучшаются показатели успеваемости по всем школьным предметам, раскрываются творческие задатки, ребёнок стремится к знаниям, с удовольствием берётся на новые виды деятельности и демонстрирует потрясающие интеллектуальные способности.

Благодаря Соробан, малыши сохраняют свой познавательный пыл и учатся грамотно применять в жизни возможности своего ума.

Записаться на курсы в Краснодаре родители могут на официальном сайте Школы soroban.ru, в телефонном режиме, в самом обучающем центре. Преподаватель школы поможет разобраться в особенностях методики, правильно выбрать возрастную группу, подскажет, сколько стоит программа ментального счёта в Краснодаре.