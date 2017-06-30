Фитинги для полипропиленовых труб (ППР)

С точки зрения назначения и практического применения, фитинги для полиэтиленовых труб (ППР), расцениваются как довольно практичное и рациональное решение, поскольку и по цене, и по качеству, они оказываются на порядок выгодней ряда аналогов, выполненных из других материалов. Кроме всего прочего, PPR фитинги зарекомендовали себя с хорошей стороны в плане экобезопасности и долгосрочности службы. Они способны выдерживать перепады давления внутри системы и высокий температурный нагрев.

Предназначение

Фитинги полипропиленовые используются при монтаже труб из полипропилена горячего и холодного водоснабжения, а также систем отопления. Независимо от разновидности, полипропиленовые фитингисчитаются универсальными и могут использоваться с любыми PPR трубами. По типу они подразделяются на:

Фитинги однородные — с их помощью трубы соединяются между собой пайочным методом (сваркой), в результате чего образуется неразъёмное соединение между самим фитингом и трубой. Фитинги комбинированные — они обеспечивают плавность перехода на другие трубопроводные ответвления и сантехническое оснащение. Соединение осуществляется резьбой.

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В интернет-магазине «ПЛАСТЭКО» собран полный каталог моделей полипропиленовых фитингов с разными комбинациями резьбы. В перечне предложений есть все типы присоединения, начиная от традиционного, резьбового, и заканчивая фланцевым. Это позволяет как частным, так и корпоративным заказчикам подбирать необходимые виды товаров, а затем адаптировать их либо под промышленно-административные условия, либо под условия индивидуального пользования.

На заметку пользователю

Выбирать полипропиленовые фитинги для ППР труб следует, основываясь на вид соединительного устройства. При этом следует принимать во внимание:

– свойственные характеристики,

– способность противостоять влиянию среднеагрессивной среды,

– качеству виброизоляции,

– уровню бесшумности. В процессе установки полипропиленовых фитингов для труб ППР не нужно использовать дополнительную изоляцию. Это существенно сокращает время, отведенное под выполнение ремонтно-строительных работ.

Условия взаимодействия

Для того чтобы заказать фитинги для полипропиленовых труб (ППР) в компании ПЛАСТЭКО, достаточно заполнить представленную форму на сайте компании, либо связаться с консультантами в режиме онлайн. Подробности можно уточнить по телефону.

Условия поставки обговариваются индивидуально. Предполагается возможность самовывоза и доставки товара любой партией.