Что такое дизельное топливо?

Дизельное топливо — жидкий осветленный продукт перегонки нефти, предназначенный для использования в качестве горючего. Оно на 98 — 99 % состоит из смеси углеводородов, остальное кислород, сера, азот. Мы предлагаем Вам купить солярку хорошего качества на сайте: http://ng-logistic.ru.

Марки дизтоплива

Существуют четыре марки обычного дизельного топлива, выпускаемого по ГОСТ 305 — 2013. Каждая из них предназначена для работы при определенной температуре воздуха. Этот показатель зависит от температуры застывания (фильтруемости). Это температура при которой конкретная марка топлива теряет текучесть. Марки дизтоплива:

Л (летнее) — пригодное для работы при температуре выше – 5С. Е (межсезонное) — подходит для использования при температуре выше – 15С. З (зимнее) — пригодное в зимнее время при низких температурах до -25С или до – 35 С. А (арктическое) — подходит для работы при экстремально низкой температуре от – 45С и выше.

Использовать топливо при температуре ниже указанной нельзя, оно парафинизируется и может испортить двигатель. Применять летом зимнее или арктическое дизтопливо допустимо, но это снижает производительность мотора и увеличивает объем выхлопных газов. Качественные характеристики дизельного топлива разных производителей отличаются. От них зависит цена. Существенно влияют на стоимость горючего различные присадки (добавки) повышающие его качество, придающие дополнительные полезные свойства.

Новый вид дизельного топлива — биодизель на основе растительного масла. Главное его достоинство — экологичность, полный распад наступает через 30 дней после попадания на почву или в воду. Дополнительные достоинства: безопасность транспортировки, пожаробезопасность, увеличение ресурса двигателя. Зимний биодизель пригоден для использования при температуре не ниже -20 С.

Экологический класс

Дизельное топливо классифицируют на четыре экологических класса в зависимости от процентного содержания в нем серы :

К2 — 0,05;

К3 — 0,035;

К4 — 0,005;

К5 — 0,001.

Выбирая топливо по этому признаку нужно учитывать, что содержание серы менее 0,035% (350 мг/кг) приводит к существенному снижению смазывающих свойств горючего, что может плохо сказаться на состоянии двигателя.

Классификация ЕВРО дизтоплива

Дизельное топливо, выпускаемое по ГОСТ Р 52368 — 2005 (соответствует европейскому стандарту EN590), подразделяется на два вида: для умеренного климата, для холодного и арктического.

Дизтопливо для умеренного климата выпускают шести сортов: A, B, C, D, E, F. Классификация осуществляется на основании температуры при которой возможно использование того или иного сорта горючего. Сорт А пригоден для теплого времени года, когда температура не падает ниже 5 С. У каждого последующего сорта эта температура понижается на 5 градусов. Самый морозостойкий сорт — F может работать при температуре выше – 20 С. Внутри каждого сорта есть дополнительное подразделение на вид II и III. Оно основано на классе экологической безопасности. К виду II относят топливо с классом К4, к виду III относится горючее класса К5. Купить дизельное топливо оптом с доставкой можно на сайте компании ООО “НефтеГазЛогистика”.

Горючее для холодного и арктического климата выпускают пяти классов. Классификация основана прежде всего на температуре фильтруемости (при этой температуре топливо теряет текучесть): класс 0 — до – 20 С, класс 1 — до -26 С, класс 2 — до – 32 С; класс 3 — до – 38 С, класс 4 — до – 44 С. Как и у ЕВРО дизтоплива для умеренного климата внутри каждого класса горючего для холодного и арктического есть дополнительное подразделение, но уже на три вида: I, II и III. К виду I относят топливо с классом экологической безопасности К3, к виду II относится горючее класса К4, к виду III класса К5.

Сферы применения,

Основные сферы применения дизельного топлива, как горючего:

транспорт легковой, грузовой, железнодорожный, водный;

военная, сельскохозяйственная, строительная техника;

обогреватели на дизтопливе;

электрогенераторы;

котельные.

Помимо основного назначения дизтопливо используют как пропитку для кожи, для термической обработки металлов, в качестве смазки.