Что нужно знать о компании ТелеТрейд как о работодателе?

Сейчас о компании ТелеТрейд знает чуть ли не каждый первый – об этих великих «брокерах» и «гениях финансового рынка» говорят все СМИ, ибо в рекламу компания вкладывается очень хорошо, формируя у населения устойчивый стереотип успешных финансистов и людей, которые открывают перед всеми желающими самые что ни на есть радужные перспективы. Так ли это на самом деле? Конечно же, нет! Для развенчания этих мифов стоит просто посмотреть на отзывы о Телетрейд и все сразу встанет на свои места.

Обман доверчивых людей

На самом деле, компания ТелеТрейд является самым обычным мошенником, который под предлогом сказочных перспектив выманивает деньги у доверчивых и наивных граждан, которые не хотят трудиться, а рассчитывают на помощь вот таких вот «финансовых гениев». Конечно же, многие из них не оставили факт мошенничества незамеченным и обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы, однако до сих пор лжеработодателям удается избегать наступления уголовной ответственности за свою деятельность. Более того, их «бизнес» ведется совершенно легально, и вполне себя неплохо чувствует. Итак, в чем же причина того, что ТелеТрейд до сих пор не оказались на скамье подсудимых?

С чем связан успех «ТелеТрейд»?

Основная причина, по которой мошенникам удается избежать правосудия, заключается в очень оригинальной форме договора, заключаемого между компанией и соискателем работы. Там все прописывается таким образом, что официально нет никакой возможности к чему бы то ни было придраться – якобы человек не на работу устраивается, а просто проходит тренинг по инвестированию. А проблема вся в том, что соискатель работы спешит поскорее подписать бумаги, дабы можно было не бояться по поводу того, что «работодатель» передумает «брать на работу»; Психологический фактор. Попадая в офис, где все красиво одеты и красиво рассказывают, человек на подсознательном уровне видит себя в рядах этих людей; Эффективная маркетинговая компания. Реклама построена таким образом, что многие люди начинают верить, причем даже те, которые изначально относились к подобного рода деятельности скептически; Сложная экономическая ситуация в целом. К сожалению, в безвыходной ситуации, человек вынужденно подписывается даже на предложения вроде работы в ТелеТрейд.

Как не попасться на удочку мошенников?