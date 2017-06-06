Замечательный отдых для детей в санатории “Машук Аква-Терм”

Каждому ребенку нужно регулярно посещать санатории, чтобы оздоровиться, набраться сил и весело провести время со сверстниками. Одним из лучших мест для этих целей является здравица “Машук Аква-Терм”. Этот санаторий расположен в г. Железноводск, поэтому к нему очень просто добраться. Его необходимо выбрать тем, кто планирует оздоровить своего ребенка летом. Профиль санатория определяется скважиной Славяновского источника “Легенда Кавказа”. В санатории есть минеральные воды, лечебные грязи, чистый горный воздух и родниковое озеро, которые помогают избавиться от различных болезней.

Комплексная программа лечения

Санатории для детей должны служить надежной базой для укрепления здоровья, поэтому в “Машук Аква-Терм” есть:

– процедуры с использованием целебной грязи;

– лечение минеральными водами;

– фитотерапия;

– благоприятные климатические условия.

Оздоровительный лечебный курс проходит по грамотно спланированному распорядку дня, который включает профилактические мероприятия, прогулки по горным тропам и экскурсии. Врачи подбирают схему лечения для каждого ребенка индивидуально согласно результатам проведенной диагностики. Маленьким пациентам предлагается уникальная иппотерапия.

Разноплановый досуг для посетителей

Санаторно-курортный комплекс Машук Аква-Терм создал для ребят комфортные условия отдыха. Скучать не придется никому. На территории комплекса открыта библиотека, где можно почитать классику или остросюжетные детективы. Также работает кинотеатр, предлагающий 3D сеансы интересных премьер.

Поделиться впечатлениями об отдыхе с родителями и друзьями можно за счет бесплатного WI-FI. Также с его помощью можно проводить досуг, учиться. В детском санатории созданы все условия для занятий спортом:

– в тренажерном зале есть все нужное оборудование;

– в игровом зале можно сыграть в волейбол или большой теннис;

– бассейн с элементами водных горок, аква-термальная зона помогут зарядиться энергией.

Детское меню включает полезные блюда и напитки. На кухне используются только экологически чистые и безопасные овощи и зелень, которые выращивались на собственном огороде. Повара готовы порадовать гостей различными кулинарными изысками. Меню очень разнообразно и полезно, придется по вкусу всем. Оно идеально сбалансировано для растущего детского организма.

Все номер комфортные, созданы с учетом всех детских потребностей. Из их окон открывается красивейшая панорама на ботанический сад и сосновый бор. Приезжайте с детьми, так как природа и сотрудники санатория позаботились об их полноценном отдыхе.