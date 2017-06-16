Ю-Софт предлагает “БУХФОН”

Ю-Софт предлагает быстрое решение наиболее распространенных проблем бухгалтера благодаря специальному программному обеспечению. В частности, компания предлагает качественное бухгалтерское сопровождение ИТС даже крупнейшим фирмам и корпорациям. Бизнесмен получает прекрасный шанс получить услуги отдельного специалиста, который обеспечит сопровождение компании независимо от ее местоположения. Ю-Софт прекрасно работает как на территории РФ, так и за ее пределами. Ответственность, большой опыт и надежное оформление всех документов.

“БУХФОН” создан решать проблемы, которые возникли в бухгалтерской сфере. Стоит лишь нажать на клавишу и сразу свяжетесь с консультантом, чтобы написать или задать вопрос. После этого консультант видит суть проблемы и может ее решить благодаря доступу к монитору. Будучи на расстоянии, он просто окажет помощь в сложной ситуации. Когда бы она не произошла. Предоставление доступа к Вашему монитору также не вызывает больших проблем. Все очень просто! Интерфейс создан для того, чтобы решать даже сверхсложные проблемы за несколько минут. Подробную информацию про БУХФОН можно получить по ссылке: http://www.1c-usoft.ru/services/services-1c/1s-bukhfon/

Интеграция главной программы в продукты 1С чрезвычайно легкая. Официальные представители 1С внедряют софт “БУХФОН” в официальную версию 1С. Для этого не нужно дополнительно оплачивать услуги этих специалистов. Достаточно просто изъявить желание пользоваться программой и уже потом Вы убедитесь, что “БУХФОН” готов решать любые проблемы.

Специалисты компании заказчика будут более эффективно тратить свое время, так как при возникновении каких-либо трудностей представители отдела бухгалтерии будут звонить специалисту и решать сложности прямо в режиме онлайн. Кроме того, это положительно сказывается на развитии сотрудников. Они видят на своем мониторе, что делал специалист для решения проблемы. Более того, все, что делает специалист, будет записано на видео, чтобы потом можно было воспроизвести все действия на практике.

Ю-Софт уже помог многим компаниям внедрить это ПО в 1С, повысив качество работы и возможности специалистов по отдела труда. А благодаря внедрению 1 программы специалисты будут защищены от большого количества ошибок, которые жизнь не прощает бизнесменам. Ведь от бухгалтеров часто зависит полный финансовый аудит. В частности, без их труда все предприятия не будут работать максимально прозрачно и понятно в глазах владельцев бизнеса.

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