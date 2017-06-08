Выбор материала для постройки дома. При принятии решения о выборе материала для строительства дома необходимо учитывать ключевые критерии, такие как стоимость, экологичность, надежность и эксплуатационные характеристики материала.Стоимость. Если говорить предметно, то с уверенностью можно сказать, что стеновой материал не влияет существенно на стоимость строительство дома. У каждого материала есть особенности и нюансы, которые в процессе нивелируют.

Нужно понимать, что есть производители (особенно лёгких блочных материалов), которые заявляют, что конкретно из их материала можно делать однослойные стеновые конструкции, они будут при этом и надежными конструкционно и теплыми. Это не правда. Производители и распространители часто вводят в заблуждение, пытаясь заработать на незнании частных застройщиков. Все очень просто, надежный конструкционный материал всегда плотный и теплопроводный, он не может быть по” умолчанию” хорошим тепло изолятором.Есть вариации в строительстве тех же каркасных домов, когда идет комбинация. Стена состоит из конструкционных материалов и теплоизоляционных, но при этом возникает целый ряд последующих моментов, которые так же нужно учитывать в общем объёме строительства.

Именно поэтому при сравнении, чтобы не дать себя обмануть нужно сравнивать те вещи, которые можно сравнивать. И часто реализаторы умышленно это не делают, а застройщики могут поверить им по незнанию. Например, нельзя никак сравнивать неутеплённый сруб из оцилиндровки и каменный утепленный дом. Это принципиально два разных дома и по комфорту, и по эксплуатационным качествам. Это принципиально разные дома. Есть такое стандартное заявление, особенно для реализаторов каркасных домов, домов из сипа панелей, что эти дома не требуют массивного фундамента, их можно ставить на винтовые сваи и так далее.

Такие заявления могут исходить только от непрофессиональных реализаторов, которые со строительством ничего общего не имеют, или просто вводят в заблуждение. Не зная всех деталей по участку: геология, уклон, дренаж, целый ряд характеристик грунтов и участка в целом. Не зная деталей по проекту дома, его этажности, точечных нагрузок всего дома нельзя определит какой будет фундамент. Поэтому заявление, что для какой-то технологии подходит упрощённый фундамент, который ведет к упрощению стоимости дома, не имеет ничего общего с действительностью.

Экологичность.Экологичность дома, выбор стенового материала не определяет. Гораздо позже при внутренней отделке и чистовой отделке дома и появляется не экологичность. Штукатурка, шпаклевка, грунтовки, гипсокартон, листовые древесные материалы, герметики, лаки, краски и так далее, это все несёт за собой полную не экологичность дома. Стоит обратить внимание, что дом должен быть максимально экологичен, в этом вам мопожет экологичесое проектирование http://glavlabgroup.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/. Это важнейшая характеристика качественного дома. Из какого материала сделать стены. Все материалы можно разделить по категориям:

1.Стеновые материалы, которые обладают наилучшей экологичностью: Кирпичные дома, дома из крупноформатных блоков, дома из брёвен.

2. Менее экологичный материал: Дома из клееного бруса, каркасные дома.

3. Стеновые материалы в производстве которых задействованы (пена, полистирол, пенаизол и так далее.) не съёмная ППС опалубка, сип панели, пенополистирольные блоки.