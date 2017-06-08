Вакуумные печи XERION

Вакуумные печи — современное высокотехнологичное оборудование, которое применяют в промышленных и лабораторных условиях. Термическая обработка в вакууме требует высокоточного и эффективного оборудования, которое отвечает высоким стандартам. Именно такой и является продукция немецкого производителя XERION, которая соответствует европейским стандартам качества.

XERION Advanced Heating

В данной серии выпускается модельный ряд высоковакуумных печей, стенки рабочей камеры у которых остаются холодными в процессе работы. Стенки устройства двойные, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности продукции данной серии следующие:

тепловая изоляция имеет 8 слоев;

нагреватели сделаны основе вольфрамового сплава или молибдена;

управление с помощью компьютера, у которого предусмотрена функция визуализации;

высоковакуумная откачка выполняется турбомолекулярными насосами (в комплектации 4 штуки);

максимально допустимая температура может достигать 3000 градусов Цельсия.

Немецкое качество

Немецкая компания XERION более 15 лет является разработчиком и производителем исследовательских и промышленных печей — компания является одним из лидеров на рынке высокоточного производственного оборудования. Термическое оборудование данного производителя востребовано на 4 континентах — у компании есть больше 500 постоянных клиентов, которые уже оценили безупречное качество и высокую точность данной продукции.

К преимуществу высоковакуумных печей, изготовляемых XERION, следует отнести:

инновационные разработки;

использование современных технологий компьютерного моделирования;

высокую степень вертикальной интеграции;

широкий модельный ряд в серии стандартных изделий;

надёжность и длительный срок службы;

простоту управления.

Компания выпускает лабораторные и промышленные печи с простой и понятной конструкцией, а также высокотехнологичные гибкие установки, имеющие в комплектации загрузочные устройства и системы транспортировки.

Автоматизация и регуляция всех процессов, инновационная система управления позволили разработчиками компании добиться полного управления контроля рабочего цикла и всех мельчайших отклонений от заданных параметров, что позволяет документировать все этапы рабочего процесса. Продуманная до деталей конструкция печей позволила добиться энергетической эффективности и высокой точности температурного режима, что обеспечивает надежность и длительный срок их службы.

Применение

Компания XERION выпускает разные типы печей:

промышленные;

лабораторные;

водородные с модифицированной атмосферой.

По типу нагрева они делятся на галогенные, индукционные и резисторные.

Одним из главных направлений XERION является разработка и внедрение в производство сложного нетипичного оборудования. Высокий научный потенциал производителя, инновационные разработки в сочетании с широкими производственными возможностями позволяют создать специфичное оборудование, которое отвечает узконаправленным задачам и специфическим производственным требованиям. Имеющие большой опыт в этом направлении специалисты справятся с задачами любой сложности — оборудование можно сделать под заказ.

Сфера применения печи зависит от её характеристик. Печи применяют для отжига и спекания керамики, в производстве медицинских изделий, для пайки при высоких температурах в вакууме. На предприятиях их используют для пропитки углеродных частей, исследования углеродных материалов, дегазации графитовых частей, термической обработки полупроводников и другого.

Вакуумные печи используют для термической обработки, а именно:

обезгаживания;

пайки;

диффузионного отжига;

закаливания (отжига);

предварительного нагрева,

старения;

упрочнения;

сушки;

Кроме стандартной обработки, данное оборудование применяют для индивидуальных процессов термической обработки.

Кроме вакуумных моделей, компания также предлагает широкий ряд стандартного оборудования, востребованных в разных сферах применения. Приобрести их продукцию можно у компании, обладающей эксклюзивными правами на продажу данной продукции на территории России, что подтверждено официальным письмом немецкого производителя. Чтобы сделать заказ на нужное оборудование, следует заглянуть на их сайт по ссылке http://www.msht.ru. Специалисты этой компании помогут подобрать нужную модель в соответствии с запросами заказчика — помощь в этом случае будет как нельзя кстати. Характеристики разрабатываемой по индивидуальному заказу модели формируются на основании технического задания клиента. Вакуумное оборудование XERION — это выполнение поставленных задач с немецкой точностью, надежностью и безупречностью работы.