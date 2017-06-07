Торговые советники Форекс. Самые популярные.

Лучшие прибыльные советники Форекс могут приносить довольно значительную прибыль при правильном обращении, поэтому уделяйте внимание инструкциям и рекомендациям, дающимся в обзоре каждого из советников.

Как известно, серьёзному трейдеру для более лучшего формирования сбалансированного портфеля, кроме разгонных мартингейлов, интеллектуальных продвинутых трендовых роботов и точных скальперов, «откусывающих» небольшие куски от повышенной волатильности, требуются также советники, дающие хоть и небольшой, но все же стабильный доход при самых минимальных рисках. О роботе, предназначенном для использования в качестве надежного и стабильного безубыточного компонента в портфеле и идет речь.

Представляем вниманию робот под названием Wall Street Forex Robot от Evolution. Это обновленная версия без преувеличения, можно сказать, легендарного советника, с которого у многих трейдеров началось знакомство с торговыми роботами, и который, что ещё интереснее, за всё время своего существования не «умер» на официальных мониторингах. Данный робот является одним из лучших на сегодня.

Другие советники Форекс:

Представляем вниманию «опасный», однако все же работающий советник Benefit, который будет интересен множеству трейдеров. Его основными отличительными особенностями является использование принципа усреднения результатов при убытках (Мартингейл), а также работа на «нетипичной» для системы мартингейла паре USDJPY . Прибыльность данного робота «Benefit» была подтверждена с помощью независимого мониторинга, к тому же Benefit легко перенёс Brexit.

Generic A-TLP: советник который был создан трейдерами для трейдеров:

Если вам нужны быстрые и надежные советники Форекс – Generic A-TLP является лучшим решением. Как известно, более привлекательными торговыми программами – роботами для торговли на финансовой бирже являются коммерческие советники. В них красивые тесты, а разработчики обещают миллионы процентов прибыли и яхту. В данном все настройки для каждой пары уже были прописаны в самом коде, поэтому достаточно просто открыть соответствующие пары на таймфрейме М15. Кроме этого, в личном кабинете клиента упоминаются альтернативные настройки. Чтобы ими можно было воспользоваться, нужно в советнике выставить название настройки (тот же EUR33).

Представляем вниманию прибыльный советник Forex Hunter. Это типичный робот, который получает прибыль только от крупных движений. Его особенностью является работа на 3-х парах, советник ищет вход для «охоты» на крупные движения.