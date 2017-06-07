Стратегии Форекс – кодекс поведения успешного трейдера

Бессистемную или интуитивную торговлю на Форекс можно сравнить с прогулкой слепого по краю обрыва – некоторая вероятность дойти до финиша у него есть, но, как правило, все заканчивается вполне прогнозируемым падением. В приложении к трейдингу крах приравнивается к полной потере всех инвестированных средств.

Для того, чтобы избежать у каждого трейдера, независимо от опыта и квалификации, обязательно должен быть свой набор правил поведения на рынке. Его необходимо неукоснительно придерживаться. Этот алгоритм и называется стратегия Форекс.

Если дать более строгое определение, то под Форекс стратегией понимают четко определенный и регламентированный набор инструкций, алгоритмов и действий трейдера, которые он должен предпринимать при наступлении той или иной ситуации на рынке. В любой стратегии определяются следующие параметры:

Точки входа/выхода

Временные интервалы

Риск-менеджмент

Мани-менеджмент

Виды стратегий Форекс.

В практике трейдинга принято все стратегии, которые используются трейдерами, делить по ряду критериев.

Во-первых, это временной показатель, то есть промежуток времени на который рассчитаны используемые алгоритмы. С этой точки зрения существуют стратегии:

Пипсующие

Скальпирующие

Сверхкраткосрочные

Краткосрочные

Внутридневные

Среднесрочные

Долгосрочные

Чем меньше временной интервал, в рамках которого идет торговля, тем выше потенциальный уровень прибыли, но одновременно повышается и степень риска. Наиболее приемлемыми для большинства трейдеров считаются среднесрочные системы, которые представляют собой «золотую середину».

Во-вторых, системы трейдерского поведения делятся по наборам используемых инструментов. С этой точки зрения можно выделить следующие:

Стратегии с использованием индикаторов.

Стратегии без использования индикаторов

Стратегии на основе различных методов и способов фундаментального анализа.

Зачем нужны стратегии Форекс.

Как уже было сказано выше интуитивный трейдинг в 99% случаев рано или поздно приводит к потере инвестиций. Именно поэтому, каждый трейдер с самого начала работы в обязательном порядке должен уделять внимание теоретическим наработкам и выработке собственной стратегии поведения. Только с помощью ее использования можно вывести торговлю на относительно безубыточный уровень.

У многих трейдеров, особенно начинающих, возникает вопрос – «есть ли на 100% выигрышная Форекс стратегия?». Ответ на него однозначный – нет, такой системы не существует. Любые алгоритмы имеют свои сильные и слабые стороны. Поэтому, чтобы свести к минимуму степень риска целесообразно одновременно пользоваться несколькими различными моделями поведения на рынке.