Стоит ли покупать Айфон СЕ от I-Stock, и что вы получите в результате?

Стоимость яблочных смартфонов от Apple неизменно остается высокой. Однако сегодня у каждого есть замечательный шанс приобрести модный девайс без огромных финансовых затрат. Все, что необходимо сделать – заказать восстановленный или новый iPhone SE.

Смартфон Айфон СЕ имеет довольно компактные размеры, однако ожидаемо широкие функциональные возможности. Покупка этого мощного и продуктивного телефона по выгодной цене, как нового, так и восстановленного, доступна всем посетителям интернет-магазина I-Stock.

Восстановленный Айфон СЕ – ключевые параметры

Решив заказать восстановленный или новый Айфон СЕ, вы получите смартфон, внешний вид которого полностью совпадает с дизайном нового iPhone. Более того, у восстановленного iPhone SE будут те же отменные технические характеристики и тот же расширенный функционал. Речь идет о следующих рабочих параметрах:

Мощный процессор А9;

Поддержка Live Photos. Напомним, что эта инновационная технология заставляет любое фото буквально «оживать»;

4К видео и 12-мегапиксельная фотокамера.

Важный момент состоит в том, что восстановлением Айфон СЕ занимаются не «частные мастера» или какие-то «левые люди». А официальный завод-изготовитель. Его сотрудники полностью диагностируют все системы и элементы смартфона. После этого устраняют имеющиеся недостатки (при наличии таковых, если телефон был возвращен по причине заводского дефекта) и укомплектовывают девайс, давая ему новую упаковку и новые аксессуары.

Где приобрести новый или восстановленный Айфон СЕ на выгодных условиях?

Покупку восстановленного iPhone SE можно порекомендовать всем, кто не хочет тратить огромные деньги зря. Если говорить по факту, то вы можете получить практически новый яблочный телефон Айфон СЕ, сэкономив до 30%.

Так как помимо самого стильного девайса, они получают все сопроводительные документы, в том числе, гарантию, сроком в 1 месяц. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы убедиться в полной работоспособности и абсолютной исправности телефона. Кроме того, заказчикам предоставляется полное информационное и техническое сопровождение.

Обратите внимание, у нового или восстановленного iPhone будет совершенно новый экран и корпус, без мельчайших царапинок или потертостей. Также он будет укомплектован новой батареей, поэтому проблем с зарядкой устройства, вы можете не опасаться.