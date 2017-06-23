Складская техника

Рассмотрим самую востребованную в области погрузки технику. Во-первых, это бесспорный лидер — вилочный погрузчик(смотри на www.belpromimpex.by). Во-вторых, это ричтрак, в том числе, для погрузки контейнеров.
Вилочный погрузчик
При управлении вилочным погрузчиком:
- Обеспечьте равномерное распределение нагрузки.
- Не поднимайте и не перемещайте груз, если обе вилы полностью не находятся под нагрузкой. Не поднимайте груз с помощью одной вилы. Используйте поддоны и салазки, которые могут выдерживать вес грузов. Не стоит использовать деформированные, поврежденные, или гнилые поддоны для хранения грузов.
- Автопогрузчик должен заправляться только в специально отведенных местах. Выключайте погрузчик при заправке. Для погрузчиков вилочных не допускается открытое пламя или искры, а дозаправка должна осуществляться в хорошо проветриваемом помещении.
- После использования убедитесь, что автопогрузчик припаркован в специально отведенном для этого месте. Надо полностью опустить вилы и применить парковочный тормоз. Выключите вилочный погрузчик и достаньте ключ. Не оставляйте погрузчик без присмотра.
Ричтрак
Существует два вида ричтраков для работы с контейнерами: одни работают гружеными контейнерами, другие — с порожними.
Ричтраки для порожних контейнеров являются меньшим транспортным средством, поскольку им не нужно столько же энергии, чтобы завершить свои конкретные операции, так как пустые контейнеры весят всего около 9 тонн. Этот легкий вес нагрузки привел к некоторым отличиям в конструкции транспортного средства отличия в отличие от «нагруженных» обработчиков, чтобы обеспечить более эффективную эксплуатацию, в том числе:
- Меньший противовес в качестве нагрузки, которая должна быть сбалансирована намного легче.
- В целом такой погрузчик менее или более маневренный, с небольшим радиусом поворота, позволяющим ему работать в узких пространствах.
- Автомобиль питается от экономичного дизельного двигателя, обеспечивая владельцам пониженные эксплуатационные расходы.
Погрузчики для пустых контейнеров предлагают несколько систем зацепления, в том числе:
- Спиральные замки.
- Спиральные замки с подвижными головками.
- Крючки и боковые зажимы.
- Двойные горизонтальные твист-замки.
Обе версии обработки контейнера предлагают легкое обслуживание, обеспечивая беспрепятственный доступ к моторному отсеку и удобно расположенными контрольными точками обслуживания.
Таким образом, лицу, нуждающемуся в погрузке контейнеров, остается только остановиться на нужной версии, зависящей от функциональных задач.