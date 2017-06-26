Реконструкция домов и коттеджей

Проживая в частных домах, жильцы часто задумываются о реконструкции помещения. В Московской области этот вопрос крайне актуален, так как из-за большого населения частных домой больше, чем где бы то ни было. Запросы могут быть разные – достройка какого-либо объекта (лоджии, балкона, этажа), укрепление или утепление стен и полов, замена материалов ввиду их поломки и т. д. В строительной сфере данные действия и работы сводятся к одному названию – реконструкции. Это очень удобно, так как в процессе поиска фирм можно найти узкоспециализированные, предоставляющие качественные услуги.

Реконструкция домов в Московской области может осуществляться частными бригадами, а можно подобрать фирму, которая окажет весь спектр необходимых реконструируемому зданию услуг, тем самым улучшив результат в разы. Как правило, такой комплекс есть не у всех компаний, да и дополнительные услуги могут стоить слишком дорого. Поэтому стоит выбирать фирмы уже проверенные и имеющие у клиентов определенную репутацию. Таковой можно считать компанию ТРЕСТ-СТРОЙ, которая на рынке существует уже больше трех лет и имеет достаточно широкий опыт в реставрации частных помещений.

Данная компания имеет широкий спектр услуг, в числе которых реконструкция и возведение новых домов, коттеджей и дачных помещений. Кроме того, Трест-строй занимается обновлением кровли крыши и демонтажом, утепляет стены и полы, а также устанавливает гидроизоляцию, чтобы стены не поддавались воздействию влаги.

Одной из особенностей фирмы является то, что в бригаде в основном строители из Беларуси. Это значит, что контакт и взаимодействие с рабочими будет более доступным, чем где-либо. Каждый заказ исполняется тремя строителями, но их количество может меняться в зависимости от сложности работ и временных рамок.

Примечательно, что «ТРЕСТ-СТРОЙ» придерживается принципа “работаем без посредников”. Это значит, что при обращении заказчик не должен проходить несколько инстанций по определению бригады и прочих исполнителей, вызывать другие службы для замеров и закупки материалов, а после – тратить деньги на их доставку.

В процессе исполнения заказа компания проходит через несколько этапов: анализ дома, замеры и изучение грунта, на котором расположено здание, подготовка к строительству и непосредственно строительство. Весь процесс регулируется не только компанией, но и самим заказчиком, чтобы он мог контролировать расходы и нынешнее состояние работы. После того, как строительство каркаса завершено, следует монтаж и облицовка. После проект может считаться законченным.

Что касается ценника, то «ТРЕСТ-СТРОЙ» предлагает весьма умеренные цены для Московской области по сравнению с другими компаниями на рынке.