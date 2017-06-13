Портал сельхозтехники – лучшая площадка для фермеров и предпринимателей

Выгодно представить свою продукцию покупателям – главная задача любого предпринимателя. Важно не только сделать это в местах собрания целевой аудитории, но и обеспечить удобство поиска и выбора товаров. В этом поможет портал selhoztehnika.net, который одновременно выполняет несколько функций.

Как заявить о себе?

Портал сельхозтехники содержит единый каталог предприятий, который позволяет объединить десятки бизнесменов и производителей из разных стран. Это отдельный масштабный раздел, где каждый желающий может оставить информацию о своей специализации, масштабах деятельности и достижениях. Также там указывают контакты и адрес, по которым потенциальный покупатель может связаться с продавцом для уточнения информации или заключения сделки.

Этот раздел очень прост и удобен в пользовании. Все предприятия располагаются единой сплошной лентой, а алфавитный указатель помогает быстро выделить из нее нужные фирмы.

Если пользователь не помнит точное название или хочет просто сделать выборку по регионам и специализации, он может использовать фильтр, расположенный с левой стороны страницы. Там можно указать страну, область, вид техники и мгновенно получить искомый результат.

Привлечь внимание покупателя к конкретному производителю помогут рекламные блоки. Они располагаются в самой заметной, верхней части сайта, а потому заинтересованный пользователь никогда не пропустит их.

Продать, купить технику, или сориентироваться в цене – легко!

Для торговли специализированным оборудованием и услугами на портале сельхозтехники отведено целых два раздела: коммерческие предложения и частные.

Доска бесплатных объявлений позволяет размещать предложения частных лиц о продаже товаров и услуг. Здесь можно найти как б/у технику разного производства, так и новые машины и оборудование. Просмотр этой категории позволит найти отличную технику по приемлемой цене.

Коммерческий раздел подойдет тем, кто занимается торговлей на профессиональном уровне. В зависимости от того, сколько единиц товара выставляет продавец, можно подобрать выгодные пакеты на размещение от 1 до 12 месяцев. Для каждого вида техники предусмотрен свой подраздел. Такая упорядоченность позволяет покупателя легче сориентироваться в поиске и сэкономить время. Основными подкатегориями являются:

автомобили для сельского хозяйства;

посевная и уборочная техника;

тракторы;

орудия для почвообработки;

элеваторы и погрузчики;

техника для сада;

оборудование для животноводства и лесозаготовки;

запчасти и ГСМ.

Выбрав нужный подраздел, покупатель может отобрать конкретное оборудование и посмотреть предложения разных продавцов.

Получайте важную информацию своевременно!

Важной функцией портала сельхозтехники является также информирование посетителей о новостях отрасли. Здесь всегда можно найти свежие обзоры, аналитические статьи и другую информацию, позволяющие развивать свое дело.