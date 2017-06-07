«Первый инженер» – разработка и реализация энергоэффективных решений

«Первый инженер» – прогрессивная инжиниринговая компания, предлагающая эффективные решения, позволяющие оптимизировать потребление энергоресурсов наряду с повышением производительности энергетического оборудования. Используя современные мировые практики, которые доказали свою результативность, организация демонстрирует высокие показатели своей деятельности. Окупаемость проектов компании составляет 36-50 месяцев.

1-engineer.ru – профессиональная компания, в которой трудится 76 высококвалифицированных инженерно-технических специалистов. Как результат – предложение и внедрение эффективных решений, позволяющих экономно расходовать энергоресурсы. Компания работает в разных направлениях, касающихся:

автоматизации технологических процессов;

реконструкции теплоснабжающих систем предприятий;

систем промышленного охлаждения воды;

строительства мини-ТЭЦ и пр.

Услугами компании уже воспользовалось множество ведущих предприятий России. Благодаря этому энергетическая инфраструктура организаций претерпевает качественные и количественные изменения в положительной динамике.

Преимущества:

Осуществляет полный цикл – от изучения особенностей предприятия до контроля выполнения рациональных технических решений. Это позволяет добиться самых лучших результатов.

Использование проверенных решений, доказавших свою эффективность на примере успешных компаний с мировой известностью.

Работает как с крупными, так и небольшими проектами, всегда предлагая разработку индивидуальных решений. Специалисты обязательно учитывают специфику той отрасли, для которой требуется проект оптимизации. Работа предприятий становится более прибыльной.

Компания владеет собственными производственными мощностями и монтажным подразделением. Благодаря этому обеспечивается оперативность реализации и высокое качество результата.

Сотрудничает с надежными поставщиками специализированного оборудования и комплектующих.

За год компания выполняет не менее 25 крупных проектов. Благодаря разработке и внедрению проектов «Первого инженера» получается добиться значительной экономии основных теплоносителей – от 10 до 25%. Также можно ожидать следующие результаты: