Память, отражённая в камне…

В знак вечной памяти, близкие и друзья умершего человека, хотят заказать и установить хороший памятник, смотря на который, они смогут вспомнить его личность и прожитые годы жизни усопшего. И лучшим материалом для этого изделия является гранит, сохраняющий форму на долгие годы. Гранит – это порода, которую добывают в земле, затем обрабатывают, по возможности очищают от примесей и разрезают на прямоугольные куски различной формы. Благодаря научному прогрессу, гранит добывается в карьерах не только в ручную, но и механически с помощью бурильных установок, кранов, экскаваторов и т.д. Этот материал также более дешевый по соотношению с ценой мрамора, а его весомость дает гарантию устойчивости, но есть одна особенность: нужно выждать год пока не усядется земля.

Секреты изготовления памятников

Изначально гранит имеет зернистую поверхность и для дальнейшего использования в изготовлении памятников или иных монументов, необходимо эту поверхность выровнять, применив шлифовку с использованием специальных инструментов, в зависимости от плотности и твердости самого материала.

Гранитная мастерская «TalkingStone» изготавливает памятники только из гранита, так как ни один другой материал не обладает такими качествами, как он. Гранит не дорогой материал, обладает высоким качеством, оригинальным дизайном и красотой. Для установления памятника нужно выждать год, чтобы произошла усадка земли, и можно было установить увесистый монументальный комлекс из гранита. При выборе варианта памятника, не стоит принимать решение самостоятельно, здесь поможет профессионал, который осмотрев место захоронения, выслушав личные пожелания заказчика, подскажет какую лучше форму выбрать, измерит необходимые размеры, место расположения фотографии, поможет в выборе оригинального окраса и узора и многое другое. Из обработанных отдельных плит гранита специалисты, проявив свои художественные навыки, реализовав пожелания заказчика, превращают их в настоящее произведение искусств. В каждом отдельном случае и каждому заказчику, нужно найти свой индивидуальный подход для достижения идеального результата.

При желании заказчика сэкономить денежные средства при изготовлении памятника, существуют типовые проекты, которые не так детализированы, как памятники, изготовленные вручную, но при этом сдержаны и красивы и не уступают друг другу по качеству.

Немало заказчиков желает придать работе индивидуальность и добавить черт усопшего с помощью фотографии, которая с легкостью вписывается в общую картину композиции. Изображение со временем можно менять по степени выцветания. Также можно добавить бюст усопшего. Он изготавливается отдельно от основного памятника и из иного материала, а затем присоединяется к граниту. Это приводит к удорожанию памятника, но и делает его более роскошным.

Современные памятники позволяют сохранить в памяти дорогого Вам человека на долгие годы, ведь они красиво выглядят, качественны и служат долгие годы. И это наипростейший способ отдать человеку последний долг.

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