Отдых во Французских Альпах: лучшие горнолыжные курорты

Французские Альпы каждый год притягивают тысячи туристов со всего мира. Среди них не только любители горнолыжного спорта, но и просто поклонники качественного отдыха.

Плюсы отдыха во Французских Альпах

Перед другими странами, где можно покататься на горных лыжах, у Франции много преимуществ:

Большое количество трасс как для профессионалов в этом виде спорта, так и для новичков.

Наличие курортов и отелей на любой бюджет, в каждом из которых путешественника ждет качественный сервис.

Великолепная кухня, которая порадует любого гурмана.

А еще здесь представлена единственная в своем роде сеть Club Med, которая предлагает отдых в очаровательных французских городках по системе «Премиум все включено». Туристу она дает множество преимуществ. В стоимость программы входит не только проживание, изысканные блюда и напитки, но и специально разработанные программы обучения горным лыжам, в том числе детские.

Здесь есть все, чтобы почувствовать себя счастливым и отдохнувшим: бесплатный ски-пасс и занятия с опытными инструкторами, бассейны с подогревом, в которых можно расслабиться после катания, SPA-центры и богатая развлекательная программа. Насладиться всем этим можно на самых популярных горнолыжных турах в Альпы. Вот некоторые из них.

Авориаз – лучший вариант семейного отдыха

Для лыжников, которые путешествуют с детьми, это прекрасный выбор. В городке нет автомобилей, благодаря чему он отлично вписывается в природу Альп. Это место считается экологически чистым даже для Франции, где и так экология находится на достойном уровне. Курорт имеет 3 трезубца (в отличие от общепринятой классификации у Club Med нет привычных звезд), так что отдых здесь вполне можно себе позволить.

Шамони

Один из самых посещаемых уголков Франции с роскошным видом на гору Монблан. Несмотря на популярность Шамони, здесь нет шума и суеты. Зато есть 100 трасс для катания разных уровней сложности, а также великолепные горные панорамы и прекрасный сервис. Недалеко от этого уютного городка расположен природный заповедник Ледяное море, который можно посетить в свободное время.

Валь Торанс

Это ультрасовременный курорт знаменитого региона Три Долины (Les Trois Vallees). Валь Торанс – самое высокогорное место в стране, к тому же здесь самая длинная трасса – около 6 км. Отель Club Medтут имеет четыре трезубца, поэтому гостям обеспечен максимальный уровень комфорта и расширенный перечень бесплатных услуг.

Так что выбор у путешественников большой. Но какое бы место человек ни предпочел, отдых во Французских Альпах будет незабываемым.