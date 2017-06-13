Обслуживание ОПО – опасного производственного объекта

Обслуживание ОПО является обязательной процедурой, которая нужна объектам с разными классами опасности. Эта необходимость закреплена на законодательном уровне Российской Федерации. Такую услугу должны предоставлять аварийно-спасательные службы и формирования, с которыми потребуется заключить договор обслуживания ОПО. Согласно действующим законам, любой объект должен подвергнуться соответствующей экспертизе, после чего оформить разрешение на данный вид деятельности. Но промбезопасность является достаточно сложным понятием, в которое включаются все моменты работы организации. В числе таких нюансов — подготовка сотрудников при помощи мероприятий промышленной безопасности, их обучения и аттестации. Без договора на аварийно-спасательное обслуживание ОПО, лицензию на работу объекту не дадут. Соответственно, это один из обязательных пунктов получения разрешения на осуществление деятельности.

С кем можно заключить договор на обслуживание ОПО?

ЦЭПЧС – Платная служба спасения. Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, д.10, телефон +7 495-256-36-66, официальный сайт: http://www.2nsp.ru/

Как происходит обслуживание ОПО аварийно-спасательным формированием?

Работу организаций, в которых имеются взрывоопасные объекты в области химии и нефти, а также в сфере металлургии, невозможно представить без соответствующих мер безопасности. Одна из них — обслуживание опасного производственного объекта. Уровень его качества должен быть высоким, поскольку это в интересах руководства объекта. Прежде всего, на таком предприятии нужно разработать систему, которая отвечает за контроль безопасности. Аварии, как правило, случаются тогда, когда эксплуатационные условия далеки от принятых норм. К примеру, если технологические процессы ведутся неправильно, персонал допускает ошибки, нет должного обслуживания и ремонта. И даже незначительное, с первого взгляда, отступление от правил обслуживания ОПО системы газопотребления способно привести к страшной аварии. Именно поэтому был принят закон № 116, который обязывает организации должным образом позаботиться о безопасности. Обслуживание ОПО является лучшим решением в данной ситуации. Как же определить, подходит ли исполнитель? Его отношения с заказчиком будут регулироваться договором на аварийно-спасательное обслуживание ОПО. Такую услугу могут предоставить подразделения МЧС и отдельные АСФ, которые прошли аккредитацию. Если формирование отвечает запросам, которые предъявляет законодательство, то оно получает лицензию для оказания услуг. Сегодня в каждом крупном населённом пункте страны можно отыскать компании, которые осуществляют техническое обслуживание ОПО. В штате такой компании должны быть профессиональные спасатели, техническая и материальная базы и средства с оборудованием, которые позволят осуществить работу на высоком уровне. Размышляя над вопросом безопасности, руководитель всегда становится перед выбором: заключить договор с МЧС на обслуживание ОПО, либо обратиться в стороннюю организацию.

Техническое обслуживание опасных производственных объектов

Надо сказать, что для предоставления такой услуги компания должна практиковать индивидуальный подход к каждому из объектов. В вопросе обслуживания ОПО сторонними организациями не может быть шаблонных решений. Однако в любом случае необходимо соблюдать требования безопасности и не отступать от них. При этом от исполнителя требуется понимание особенностей тех или иных объектов, его технологических процессов, нужно познакомиться с вероятными сценариями, согласно которым могут развиться аварийные ситуации. Только в том случае, когда исполнитель досконально знаком с особенностями вверенного ему объекта и обладает большим опытом в данной сфере, можно доверить ему обслуживание опасных производственных объектов. В таком случае представитель формирования прибудет на место, осмотрит объект и составит приблизительный план по предоставлению услуги. Вдобавок он сможет рассчитать цену обслуживания опасных производственных объектов и, в случае согласия заказчика, займётся составлением договора, по которому компания будет заниматься безопасностью объекта.