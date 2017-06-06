Курс иностранной валюты может быть фиксированным или плавающим. Фиксированный устанавливается национальным регулятором (Центробанком), плавающий определяют, сходя из нескольких факторов, среди которых основными являются результаты торгов на валютной бирже и баланс спроса и предложения на определенную валюту.

Почему банки устанавливают разные курсы покупки и продажи

Операции по покупке и продаже валюты являются одним из источников дохода каждого банка. Именно поэтому наличные курсы устанавливаются таким образом, что стоимость продаваемой банком валюты всегда выше покупаемой. Этим исключается возможность заработать на разнице курсов в пределах одного банка (купить дешевле и тут же в кассе продать дороже). В экономике разница между курсом покупки и продажи называется спред.

Чаще всего, передает Minfin.com.ua, наличный курс той или иной валюты устанавливают на весь банковский день. В условиях нестабильной ситуации, когда валюта резко растет или обесценивается, курс может меняться практически каждый час. Как только спрос на валюту начинает доминировать над предложением, любой банк стремительно повышает ее наличный курс, тем самым увеличивая свой заработок и предупреждая потери. Периоды «валютной паники», которые, к сожалению, имеют место в нашей действительности, банки от конверсионных операций получают приличную дополнительную прибыль.

От чего зависит величина наличных курсов в конкретном банке

Механизм формирования наличного курса валют государством не регламентируется. Каждый банк волен устанавливать его по собственному усмотрению. Во многом стоимость той или иной валюты определяют законы рынка. Основными факторами, влияющими на величину курса, являются:

спрос на валюту у населения – как известно, летом курс немного вырастает, поскольку люди едут в отпуска и активно приобретают валюту;

потребность банка – если финансовой организации необходимы определенные дензнаки, курс покупки делают более выгодным, при избытке иностранной валюты банк устанавливает более низкий курс продажи;

предписания регулятора – нередко Центральный банк вмешивается в деятельность коммерческих банков и диктует им определенные условия.

Простому потребителю жизнь значительно облегчает информация о наличных курсах валют, публикуемая в сети. Сегодня не сложно выяснить, какой банк предлагает самый выгодный курс.