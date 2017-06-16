Какую антенну выбрать для цифрового телевидения

Цифровое вещание — самое доступное (бесплатное) и потому наиболее популярное на всей территории России. Согласно принятой программе цифровое телевидение должно было прийти на смену аналоговому ТВ, впоследствии полностью заменив его.

Для просмотра цифрового телевидения достаточно иметь антенну, принимающую сигнал на ДМВ и телевизионную приставку с ТВ тюнером.

В зависимости от месторасположения телевизионной вышки, наличия или отсутствия препятствий для трансляции сигнала, удаленности антенны от вышки и других факторов и следует подобрать оптимальные комплекты ТВ антенн, которые обеспечили бы высокое качество телевизионного сигнала.

Антенна, в зависимости от расстояния до ретранслятора, может быть комнатной или наружной.

Комнатная. Устанавливается лишь в том случае, когда телевышка находится в непосредственной близости (прямой видимости). Чтобы проверить будет ли комнатная антенна принимать сигнал достаточно соорудить незамысловатую антенну и подключить ее к телевизору. Если сигнал появится, то можно купить комнатную антенну и подключить ее к телевизору.

Наружная. Необходима в том случае, когда вышка расположена относительно далеко (более 10 км.), а при тестировании самодельной комнатной антенны нет четкого сигнала. В этом случае понадобится внешняя антенна с правильно подобранным усилителем.

В свою очередь наружная антенна может быть активной или пассивной.

Активная антенна поставляется с вмонтированным в корпус усилителем. Она стоит дешевле пассивной и принимает большее число каналов. Однако активная антенна чаще ломается: гроза или длительные атмосферные осадки выводят из строя плато усилителя, которое впоследствии нуждается в замене, а антенна в дополнительной настройке. В результате средний срок эксплуатации антенны ограничивается одним-двумя годами.

Пассивные антенны устанавливаются отдельно от усилителя, то есть, усилитель необходимо приобретать дополнительно. В этом случае антенна устанавливается на крыше, а усилитель на чердаке. В результате плато защищено от замыкания и окисления. Недостаток пассивной антенны лишь в том, что она принимает значительно меньше каналов. Для увеличения количества принимаемых каналов можно настроить чувствительность диапазонов усилителя, который может транслировать сигнал как на ДМВ, так и на МВ волнах.

В тех же случаях, когда загородный дом расположен далеко от ретранслятора, в низине или трансляция сигнала невозможна из-за наличия естественных преград (например, лесного массива) и прием цифрового вещания невозможен — необходимо устанавливать спутниковую тарелку, улавливающих сигнал с искусственных спутников земли Eutelsat 36A и 36B.

Источник: spektr-tv.ru