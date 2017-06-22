Как организовать сборные грузы из Китая

Доставка сборных грузов в Москву из Китая – это популярная и востребованная услуга, которая особенно актуальна для малого бизнеса или тех, кому необходимо перевезти небольшие партии груза.

Что такое доставка сборных грузов из Китая

Чаще всего для перевозки китайских товаров используются морские контейнеры – транспортировка по морю является наиболее выгодной в финансовом плане; к тому же, в Россию проще всего доставлять товар именно таким образом. Однако в случае, когда необходима небольшая партия продукции, аренда целого контейнера нецелесообразна и приводит к значительным расходам.

Выходом из такой ситуации является именно организация сборной доставки: общий груз формируется из нескольких заказов, а стоимость транспортных услуг разделяется пропорционально между всеми заказчиками.

Преимущества такого варианта очевидны:

возможность недорого и относительно быстро получить требуемую продукцию;

простота таможенного оформления;

наличие страховки;

оперативное решение проблем, возникающих с транспортировкой товаров.

Что следует знать при выборе такой услуги

Очень легко решить вопрос тем, кому требуется сборная доставка из Китая: крупнейшие компании, занимающиеся грузоперевозками, предлагают подобные услуги. При выборе перевозчика учтите такие моменты:

насколько прозрачна схема, которую использует доставщик;

когда осуществляется сбор партии;

входит ли в стоимость таможенное оформление;

куда привозят товар: на склад в порту или же до двери.

Если интересуют сборные грузы из Китая, компании выбирайте по следующему принципу. Для начала узнайте, есть ли у перевозчика собственные складские помещения на китайской территории, получена ли лицензия на подобный вид деятельности. Далее уточните сроки: как правило, транспортировка партии занимает около тридцати-сорока дней. Выясните, страхуется ли товар, кто несет ответственность за повреждение или утерю.

Кому доверить доставку

Компания РФК Групп проводит перевозку сборных грузов с территории Китая в течение нескольких лет, поэтому отладила организованный и четкий цикл работ. Благодаря наличию значительного количества клиентов, партии отправляют регулярно, в среднем – раз в пять-десять дней. Предлагаются услуги по растаможке и легальному оформлению товаров, что исключает их задержку или конфискацию на границе. Цена таких услуг доступна и рассчитывается по прозрачной схеме.