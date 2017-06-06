Фигуры из пенопласта – это отличный вариант декора для любого праздника

Задумываясь над концепцией декора праздника или фотосессии, обратите внимание на фигуры из пенопласта. Ими можно украсить интерьер и создать общий антураж для любого радостного события. Буквы и тематические фигуры, декоративные рамки, арки и балясины могут стать запоминающейся «изюминкой» всего мероприятия.

Буквы и цифры из пенопласта

Вы можете заказать изготовление отдельных букв, слов и словосочетаний. В таком материале могут быть выражены памятные даты. Пенопластовые элементы могут отделяться друг от друга, или составлять цельный образ. Вы можете самостоятельно составить эскиз надписи или доверить это дизайнерам компании. Пенопластовые фигуры могут использоваться без покрытия или быть окрашены в разные цвета.

Такой вид пенопластовых композиций очень популярен среди молодоженов. Они часто заказывают изготовление семейной фамилии, даты свадьбы, слов «Семья» и «Любовь» на разных языках.

Тематические 3D-фигуры

Из вспененной пластической массы можно изготовить любую форму:

– фигуры животных и людей;

– мультипликационных персонажей;

– технические средства;

– предметы быта;

Такие фигуры из пенопласта разного размера заказывают для детских вечеринок и корпоративных мероприятий. Яркие и интересные, они становятся центром композиции в тематических фотосетах. Дети в восторге от возможности увидеть настоящих миньонов и сфотографироваться с ними. А логотип компании, изготовленный из пенопласта, может стать концептуальным решением в декоре всего праздника.

Рамки и арочные своды из пенопласта

Арки и рамки разных форм и размеров также могут изготавливаться из пенопласта. Они могут украсить любую церемонию. Их пенопластовая основа может быть декорирована цветами и лентами. Форма, расцветка и размер такого шикарного элемента будет зависеть от ваших пожеланий и финансовых возможностей.

Такие пенопластовые сооружения используются при оформлении интерьеров для выпускных вечеров, юбилеев, свадеб и других торжеств.

Фигуры из пенопласта для календарных праздников

Новогодняя тематика также может быть отражена в изготовлении фигур из пенопласта. Празднование Дня всех влюбленных, 8 Марта или 23 Февраля тоже нуждается в оформлении. Даже если вы встречаете такой праздник вдвоем с любимым человеком, фигура из пенопласта может стать неожиданным сюрпризом вечера. Главное, продумать интересный дизайн со смыслом, понятным только вам двоим. Его разработку доверьте опытным дизайнерам, а изготовление фигур – высококвалифицированным мастерам компании, которые оснащены в достаточной мере для того, чтобы создавать шедевры из такого материала, как пенопласт.